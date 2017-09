L’arte del cioccolato artigianale protagonista a Volterra

Dal 22 al 24 settembre in Piazza dei Priori

La grande festa del cioccolato artigianale di Chocomoments fa tappa nel più antico borgo della Toscana: Volterra, la terra degli Etruschi e dell’alabastro. Dal 22 al 24 settembre ad ospitare l’evento più goloso e dolce dell’anno promosso dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, sarà la suggestiva Piazza dei Priori, cuore pulsante di questa città ricca di storia e fascino. Degustazioni, cooking show, laboratori per bambini e lezioni per adulti sono solo alcune delle attrazioni della Fabbrica del cioccolato, un vero e proprio laboratorio a cielo aperto dove sarà possibile scoprire tutti i segreti della lavorazione artigianale del cioccolato: dalla fava di cacao al cioccolatino finito. Qui tutti i giorni alle 18.00 si terranno i divertenti cooking show “Come nasce una sacher?” (venerdì) “Come nasce una pralina (sabato) e lo speciale cooking show di domenica durante il quale sarà realizzata una pralina unica, un omaggio alla città con uno dei suoi prodotti tipici, ingrediente a sorpresa che sarà svelato solo all’ultimo minuto. Ma le novità non finiscono qui. Sabato alle 17.30, c’è attesa per la sfida lanciata dalla squadra di maestri cioccolatieri Chocomoments: una lotta contro il tempo per realizzare in presa diretta una tavoletta di cioccolato lunga 15 metri, poi offerta in degustazione gratuita a tutti i presenti. Per i più piccoli c’è lo spazio Choco Baby aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30 nel quale è possibile improvvisare con il cioccolato, per realizzare deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione (costo € 5.00). Sabato e domenica. infine, dalle 10.00 alle 12.00 gli adulti potranno imparare a fare i cioccolatini partecipando al mini-corsi di pralineria a cura dai maestri cioccolatieri ChocoMoments (costo € 30.00 a persona prenotazione obbligatoria giancarlo.maestrone@gmail.com). Inoltre ad attenderci c’è la grande mostra mercato del cioccolato con stand sempre aperti tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00 - dove sarà possibile scoprire il ricco assortimento di gustose praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, le sculture di cioccolato e tante piccole raffinate creazioni tutte da gustare.