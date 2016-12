“L’altra Alluvione”: presentazione del volume di Aurora Castellani

La presentazione è in programma a Signa lunedì 5 dicembre, alla presenza anche del presidente dell’associazione nazionale Case della Memoria Adriano Rigoli

Firenze, 4 dicembre 2016 – Racconta il tragico momento di cinquant’anni fa nella storia di Firenze e in quella dei Comuni limitrofi il volume a cura di Aurora Castellani dal titolo “L’altra Alluvione - 4 novembre 1966 a Prato, Campi Bisenzio, Signa, Lastra a Signa e Quarrata”. Il testo verrà presentato lunedì 5 novembre a Signa (ore 21.15) presso la Sala Blu (in via degli Alberti, 11) e nell’occasione verranno proiettati anche filmati sull’Alluvione nel territorio signese, curati da Short Movie Man Studios. Presenti all’evento Alberto Cristianini sindaco di Signa, Giampiero Fossi assessore alla cultura del comune di Signa, Paolo Bambagioni consigliere regionale, Adriano Rigoli presidente dell’associazione nazionale Case della Memoria, Marco Capaccioli dell’associazione In-Polis, Aurora Castellani autrice del volume e Federico Gori per Short Movie Man Studios.

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario dell’Alluvione del 4 novembre 1966.