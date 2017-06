Rubate attrezzature dal deposito dei giardinieri comunali. Bottino 8mila euro

Ladri in azione, nella notte tra mercoledì e giovedì, all'interno del Giardino del Pellegrino, nella zona di via Bolognese.



È stato forzato il locale che i giardinieri comunali utilizzano come deposito e sono stati rubati cinque decespugliatori, un tosaerba, una motosega e altre attrezzature per un valore di circa 8mila euro.

Una denuncia è stata presentata alle forze dell'ordine.