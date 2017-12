La XXXV edizione dell'Half Marathon Firenze Vivicittà si correrà il 15 aprile

Arrivo in piazza Santa Croce. Si rinnova la collaborazione con Staino che firma la maglietta

FIRENZE- Domenica 15 aprile torna la XXXV Half Marathon Firenze Vivicittà. Da lunedì, 4 dicembre, si aprono le iscrizioni online per la mezza maratona, la mezzaperuno, la 8 km non competitiva e la 5 km di walking. L’Half Marathon Firenze Vivicittà è un appuntamento ormai diventato un grande classico della corsa su strada. Partecipano ogni anno professionisti e appassionati di running per correre la distanza dei 21,097 km tra le vie e le piazze di Firenze, con partenza da Lungarno della Zecca e arrivo in piazza Santa Croce. Quest’anno saranno ammessi a gareggiare 3500 partecipanti alla mezza, 2500 invece alla 8 km non competitiva, 100 coppie alla mezzaperuno e 500 al walking.

La 35^ edizione avrà, ancora una volta, una maglietta d'eccezione con la vignetta disegnata da Sergio Staino. Il lavoro di Staino celebra i 70 anni di Uisp e dello Sportpertutti e vede Bobo impegnato a correre con Dante e tanti altri personaggi a ribadire il concetto che praticare un po’ di sana attività fisica è un obiettivo alla portata di tutti. La maglietta tecnica, che sarà consegnata a ciascun partecipante della mezza, è di Diadora: grazie al tessuto ultra light realizzato con microfibre sottili, compatte ed elastiche, garantisce performance di alto livello combinando la leggerezza ad una vestibilità perfetta per il massimo comfort. Confermato il sodalizio fra Half Marathon Firenze Vivicittà 2017 e la società di abbigliamento italiana che produce calzature, t-shirt, zaini, borse e altri articoli sportivi. Diadora è per il sesto anno consecutivo il main sponsor della manifestazione targata Uisp.

I partecipanti alla non competitiva di 8 km e al percorso di walking di 5 km riceveranno una maglia in cotone bianca con la vignetta di Staino mentre i partecipanti alla mezzaperuno riceveranno una t-shirt tecnica e una maglietta bianca.

Le iscrizioni alla mezza maratona (21,097 km) sono aperte a tariffa agevolata fino al 31 gennaio 2018.