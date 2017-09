La WWE a novembre

Un grande Live Show a Firenze

Dopo il grande successo riscosso nel mese di maggio, le Superstar della WWE sono pronte a tornare in Italia con tre spettacoli unici.

Tra le tappe del tour italiano ci sarà quella del 12 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, dove numerosi fan della WWE si apprestano a vedere le mosse delle loro Superstar preferite di SmackDown Live.

Attesissimo il Fatal Five Way Match per il WWE Championship, dove i protagonisti saranno l’attuale WWE Champion Jinder Mahal, AJ Styles, Baron Corbin, Shinsuke Nakamura e Kevin Owens.

In palio anche i titoli di coppia di SmackDown Live. Il match vedrà opporsi gli ambasciatori della positività The New Day al duo di gemelli samoani The Usos.

Molto interessanti anche il match tra il rientrante Rusev e Randy Orton e l’incontro al femminile tra Naomi, Charlotte e Becky Lynch che affronteranno Natalya, Carmella, Tamina e Lana.

Tickets Online: www.ticketone.it