La vita essenza e sfumature

Venerdì 7 Aprile alle ore 21:00 a Greve in Chianti presso la Biblioteca Comunale in Piazza Terra Madre avrà luogo la presentazione dei libri...

“Il cammino non ha figli minori”

Europa edizioni di Claudia Piccini.

“Il cammino non ha figli minori, ha figli ugualmente importanti

che cura con carezze d’amore”

“La vita fa della curiosità la strada, e della volontà il sentiero

che raggiunge la meta... a cosa serve rimanere fermi se

non a chiuderci la via?”

“Pensa agli altri come fossi te stesso, se ti mostrerai grande

sarai il più piccolo di tutti e quando ti sentirai arrivato, sarai

al punto di partenza “

“Di grazia cronica – elegie sul tempo”

Carmignani editrice di Emanuele Martinuzzi.

E’ una raccolta di testi “Di grazia cronica”, che aggiunge un altro tassello di forti emozioni all’opera dell’autore del libro “L’Oltre quotidiano” per continuare a testimoniare quanto la vita possa essere un progressivo ricercare se stessi e ricercare, con la cura del rinnovo, i punti di arrivo che non finiscono mai, né fanno parte di ultime destinazioni, anzi, riprendono da quella sorta di traguardo a cui sono giunti: la poesia è inarrestabile evoluzione, tempo e trasformazione tesa a

mutare interiorità, linguaggio e forma, senza tralasciare il compiersi nuovo di stile e di tematiche.

Con questa opera letteraria, il lettore sarà impreparato a una riflessione aperta alla tematica del tempo vista in un compiuto esauriente e nuovo, che racchiude in sé continue domande. (Dalla prefazione di Adua Biagioli)

“Poesie in cucina con le ricette di mamma Cristina”

Helicon edizioni di Leonardo Manetti

"Poesia in cucina con le ricette di mamma Cristina" edito da Edizioni Helicon è una silloge scritta con I cinque sensi, con il cuore e la mente da Leonardo Manetti.

Il libro sorprende per l'abilità del poeta di mettere insieme ricette culinarie che raccontano pezzi di storia della tradizionale cucina italiana, in un mosaico di sapori e colori che si legano indissolubilmente alla poesia (pezzo tratto dalla prefazione di Luciana Rassati)

L’ingresso è gratuito.

Seguirà rinfresco