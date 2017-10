La VI edizione di Fashion in Flair

La Mostra-Mercato delle eccellenze dell’artigianato italiano nei settori moda, arte, design ed enogastronomia che si svolgerà a Lucca, a Villa Bottini, dal 13 al 15 Ottobre 2017

Dal 13 al 15 Ottobre, Villa Bottini apre le porte alla VI edizione di Fashion in Flair, la mostra mercato dedicata all'artigianato d'eccellenza e al Made in Italy, con oltre 100 selezionati artigiani provenienti da tutta Italia.

Eccellenze artigiane, arte, prelibatezze del gusto ed eventi dedicati al mondo della moda, si danno appuntamento nelle nobili ed eleganti sale di Villa Bottini, residenza cinquecentesca nel centro storico di Lucca, che da venerdì 13 a domenica 15 Ottobre 2017, si trasformeranno in una delle più importanti vetrine per le eccellenze dell’artigianato italiano.



Promossa dall'Associazione Culturale "EccellentiMaestrie" e patrocinata da Regione Toscana, Provincia e Comune di Lucca, CNA, Confcommercio Lucca e Massa Carrara e Confartigianato Imprese Lucca, Fashion in Flair riconferma, anche quest'anno, la volontà di difendere la tradizione e favorire lo sviluppo del Fatto a mano in Italia, con numeri da record che vedono la partecipazione di 110 espositori.

Tre giorni di kermesse durante i quali gli ospiti potranno conoscere ed acquistare le varie creazioni artigianali, passeggiare nel giardino di Villa Bottini, allietati da un coinvolgente sottofondo musicale, ed assaggiare le eccellenze enogastronomiche italiane.



In mostra:

Abiti donna e bambino realizzati da giovani designers o da storiche aziende familiari, tutti accomunati dalla scrupolosa attenzione ai materiali di prima qualità e dalla ricerca del dettaglio che faccia la differenza.

Accessori moda donna e uomo: dalle borse più varie, nelle forme, nei materiali e nei colori, alla possibilità di scegliere tra cappelli dalla linea classica o dall'imprevedibile estrosità; dalle sete preziose usate per eleganti foulard, all'indiscussa qualità della pelle di guanti e cinture.

Gioielli e bijoux: un vero e proprio excursus tra materiali, colori e forme, tra tradizione e sperimentazione. Tutto ciò che è creatività da indossare trova qua il proprio palcoscenico.

Beauty care: una selezione dei migliori prodotti dedicati alla cura ed al benessere della persona; dai saponi naturali ai cosmetici eco e biologici.

Complemento d’arredo: ricerca e design innovativo, si affiancano all’eccellenza dei materiali e al saper fare artigiano tramandato di generazione in generazione all’interno di storici laboratori.

Artigianato: creazioni uniche, espressione della tradizione delle migliori botteghe o risultato di un nuovo e coraggioso percorso intrapreso, tutte caratterizzate dalla ricerca di un'unicità che si esprima anche nel più piccolo dettaglio percepibile all'occhio.

Arte: fotografia, pittura, collage, stampe antiche e tecniche miste che regalano ai visitatori frammenti d'arte e bellezza.

Food: il giardino di Villa Bottini, già luogo d'incontro tra le realtà regionali e nazionali delle eccellenze gastronomiche, quest'anno per la prima volta si aprirà anche ai colori, ai profumi ed alla contagiosa vivacità dello street-food.

Non mancheranno, inoltre, nel giardino della villa, momenti di svago per grandi e piccini, con dimostrazioni di Pilates a cura di ‘Pilates Lucca’, unite ad esibizioni e laboratori per bambini del ‘Magnifico Maestro Bolla’.



Riconfermati, anche quest’anno, il ‘Premio Blogger’ e il ‘Premio Seta, oltre ad importanti novità: il ‘Premio Artigiano Emergente’, il ‘Premio Catwalk’ ed il ‘Premio Jackie’s Journey’.Nel primo premio, un gruppo di selezionate blogger, esperte di moda e lifestyle, sarà invitato a seguire la manifestazione con racconti live blogging attraverso un personalissimo "Diario di Moda" (#myflairdiary), ed avrà il compito di assegnare il premio “Blogger For Flair” all'espositore che, con le proprie creazioni, saprà conquistare la loro attenzione per originalità delle forme e dei materiali, suscitare l'entusiasmo nello scoprire qualcosa di unico, coniugare maestria ed emozione.

La volontà di creare un collegamento tra il territorio lucchese e le realtà artigianali in mostra, provenienti da tutta Italia, si concretizza nel ‘Premio Seta’, giunto quest’anno alla sua terza edizione.

Una giuria composta da rappresentanti di importanti attività commerciali operanti nel settore moda nella città di Lucca, sarà chiamata ad assegnare il ‘Premio Seta’ agli artigiani che, con le loro creazioni, riusciranno a suscitare interesse al punto da meritare l'esclusiva possibilità di vedere ospitate le proprie collezioni, per un anno, all'interno dei negozi coinvolti.

Tra le novità di questa VI edizione, il ‘Premio Artigiano Emergente’ assegnato dal magazine ‘La mia Boutique’: uno shooting esclusivo accompagnato da un’intervista, riservato all’espositore ritenuto più talentuoso per originalità ed innovazione.

Sarà, invece, Rosanna Trinchese, Art Director della Monte-Carlo Fashion Week, ad assegnare il ‘Premio Catwalk’ a 6 designers della categoria moda, che avranno la possibilità di assistere in front row alle sfilate della MCFW18.

Ed, infine, due giovani imprenditrici italiane, fondatrici di WEI, società che organizza percorsi esplorativi alternativi dedicati al turismo asiatico d’elite, con forte attenzione al mondo dell’artigianato Made in Italy, assegneranno il ‘Premio Jackie’s Journey’ ad un artigiano toscano, che avrà così la possibilità di essere inserito all’interno del loro circuito.