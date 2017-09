Rificolona 2017: eventi a Firenze il 5, 6, 7 settembre

Un ricco cartellone di intrattenimenti per tutte le età

In occasione delle festività della Rificolona 2017, il Circolo Vie Nuove di Firenze propone gli ormai tradizionali laboratori a cura di Marzia & Marzia dedicati a tutti i bambini, per realizzare nei giorni di martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 settembre le più belle e originali rificolone secondo la vera storica seicentesca tradizione, che vedeva i contadini costruire le proprie lanterne luminose in modo artigianale con materiale di vario genere. I laboratori, per i quali verrà messo a disposizione tutto il materiale necessario, si svolgeranno ogni giorno dalle ore 15.45 alle 19.00 (gradita la prenotazione vienuove@vienuove.it Tel. 055.683388 con contributo ad offerta) presso la sede del circolo Vie Nuove in Viale Donato Giannotti, 13 a Firenze. I bambini potranno scegliere tra decine di forme possibili e potranno poi personalizzarle con i mille diversi colori delle carte e degli accessori che troveranno a disposizione.

Mercoledì 6 settembre, il Giardino dell’ArteCultura, in collaborazione con l’Associazione Culturale Heyart, dedicata una giornata ai tradizionali laboratori per bambini e famiglie. Prenotazione consigliata a info.heyart@gmail.com - 333.8622307 – 347.1271339. Posti limitati

Ore 16.30: RIFICOLLIAMO a cura di Riflessi e colori - Laboratorio di preparazione e decorazione delle rificolone che verranno, in seguito, illuminate. Rrichiesto un contributo di 3 euro per i materiali che verranno forniti durante il laboratorio.

Ore 19.30: sfilata dei bambini per i viali del Giardino con le loro rificolone.

Ore 19:30: apericena e concerto live.

Si rinnova puntualmente, nelle gradevoli notti di fine estate all’inizio di Settembre, l’appuntamento ormai tradizionale con la Festa della Rificolona a Rosano, manifestazione realizzata con il patrocinio del Comune di Rignano Sull’Arno. Tutto il paese si mobilita per realizzare questi due week end all’insegna del divertimento, della buona cucina e della voglia di stare insieme: la Rificolona a Rosano rappresenta un appuntamento irrinunciabile nel panorama delle feste popolari della zona e vanta una storia più che trentennale.Tradizionalmente legata alla Natività della Vergine, la Manifestazione presenta un carnet di appuntamenti e spettacoli variegato e adatto a tutte le età che avrà il suo apice nella consueta sfilata dei bambini con le Rificolone. La sfilata con la tradizionale accensione del Fantoccio quest’anno è prevista per la serata di Giovedì 7 Settembre. Giovedì 7 Settembre lo stand gastronomico offrirà una sfiziosa apericena prima della sfilata delle Rificolone, mentre per Domenica 10 settembre è previsto il Pranzo Dei Popoli di Rosano e Volognano in vista del prossimo Palio delle 3 corone che si svolgerà nel capoluogo rignanese durante la Festa de Perdono.La serate prevedono spettacoli sul palco e Musica dal Vivo. Sabato 9 settembre sarà di scena l’intrattenimento teatrale a cura del Gruppo del Teatro di Rufina.