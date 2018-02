La Valdichiana verso il Distretto Rurale della Valle del Gigante Bianco

Grazie al favore dei buongustai per la Chianina

La Valdichiana aretina e la Valdichiana senese si uniscono per la creazione del Distretto Rurale della Valle del Gigante Bianco. Questa decisione è frutto dell’incontro tra l’Associazione Amici della Chianina e i rappresentanti dei Comuni dell’intera vallata che, a Bettolle, hanno individuato alcune strategie operative comuni con l’obiettivo di avviare un nuovo sviluppo turistico ed economico del territorio attraverso la valorizzazione della razza chianina nella sua zona d’origine. Per dare una struttura organica a questo impegno congiunto, i Comuni stanno preparando la richiesta da inviare al Governatore della Regione Toscana Enrico Rossi per richiedere l’istituzione del Distretto Rurale della Valle del Gigante Bianco. I Distretti Rurali sono sistemi economici territoriali basati sull'integrazione tra attività agro-alimentari coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali della zona, dunque ben si inquadrano con la ricerca di un soggetto capace di riunire la Valdichiana aretina e senese in un’azione sinergica di valorizzazione e tutela della razza chianina.