La Urban trail a Siena

Sabato 9 e domenica 10 dicembre

Lo sport sarà il protagonista del ricco cartellone di eventi, con la Urban trail, la prima gara podistica tra le antiche mura di Siena. L’iniziativa si snoderà in due giornate: nella mattina di sabato, dalle ore 9.30, presso il Chiostro di San Francesco, sarà allestita una zona ‘expo’, dove saranno consegnati ai partecipanti i pacchetti e le pettorine per partecipare alla gara, che si svolgerà domenica 10 dicembre. Sempre negli spazi del Chiostro di San Francesco, saranno ospitati nella stessa mattina una serie di incontri tra aziende e studenti, in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena e con il Santa Chiara Lab. Fino alle ore 15, si alterneranno sei percorsi culturali guidati, che si snoderanno nei territori della gara per attraversare i luoghi meno conosciuti della città. Domenica 10 dicembre, alle ore 9, si entra nel vivo della competizione. La gara podistica, con partenza e arrivo in Piazza del Campo, si snoderà su due percorsi di 10 chilometri e di 17 chilometri sul tracciato delle mura cittadine. Alle ore 10, per i meno allenati, è prevista la passeggiata ludico motoria,sempre con partenza da Piazza del Campo, che permetterà ai partecipanti di visitare e conoscere la città con i racconti delle Guide Federagit e con gli approfondimenti di professionisti e esperti del settore nei punti strategici del percorso. L’iniziativa è a cura dell’Associazione sportiva dilettantistica A.s.d, in collaborazione, partnership e patrocinio del Comune di Siena, Università degli Studi di Siena, Università per Stranieri di Siena, Regione Toscana e il coinvolgimento delle realtà associative, culturali, artistiche e produttive della città. L’evento è a pagamento, chiamando il numero 334 8418736 o scrivendo a traildellemura@gmail.com.ù

Sabato 9 dicembre la lettura tornerà protagonista con le Passeggiate d’autore, gli itinerari guidati per conoscere la storia e le tradizioni nel cuore della città. Dalle ore 15, appuntamento in Piazzetta Grassi per la tappa ‘In cammino con la Santa e gli eretici’, con accompagnatori d’eccezione alla scoperta del passato. La partecipazione è gratuita e su prenotazione, chiamando il numero 0577 391787 o scrivendo a redazione@toscanalibri.it.