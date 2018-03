La Toscana è una delle regioni protagoniste della II edizione del Golosario

La guida alle cose buone d’Italia firmata da Paolo Massobrio, in allegato al numero di marzo di BELL’ITALIA, il mensile di Cairo Editore diretto da Emanuela Rosa-Clot

Questo mese l'autore, giornalista specializzato da 30 anni in economia agricola ed enogastronomia, porta i lettori lungo un itinerario dedicato ai sapori regionali che toccherà, oltre alla Toscana, anche il Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche.

All’interno della guida gli appassionati potranno scoprire i posti giusti in cui acquistare le specialità culinarie, dai salumi, formaggi, pane, dolci, frutta, verdura, fino alle birre e ai liquori. Sarà inoltre indicato dove è possibile fermarsi per una sosta seduti comodamente a tavola,nelle botteghe che offrono anche da mangiare e nelle cantine,per abbinare il vino locale a ottime pietanze.

Su questo numero di BELL’ITALIA, inoltre, un servizio dedicato a Pienza (SI). Nel viaggio attraverso il patrimonio artistico del borgo senese, gli amanti dell’arte vengono condotti all’interno del Romitorio, suggestivo sito rupestre scavato nel tufo, fino al Settecento rifugio di asceti.

Sono segnalati inoltre le visite nei dintorni, con una sosta alle terme, i migliori alberghi dove poter alloggiare e gli indirizzi gourmet.

A proposito de ilGolosario l'autore PaoloMassobrio racconta: La domanda è quella di mangiare a un prezzo giusto anche in luoghi informali, magari mentre si visita una città d’arte. L’offerta sono questi locali, che qualcuno ha battezzato Ciberie, per indicare l’estensione di una panetteria, di una cantina, di una macelleria o di una boutique del gusto alla somministrazione. Parola bruttissima, tratta dal gergo burocratese, che tradotto in soldoni significa: si mangia e si beve. E io aggiungo pure bene”.

“I tre volumi complessivi testimoniano una nuova tendenza, quella di trasformare gli acquisti golosi in esperienze gastronomiche a tutto tondo – spiega il direttore Emanuela Rosa-Clot - IlGolosario è l'irrinunciabile vademecum per il viaggiatore buongustaio, che si concede una buona sosta sull'itinerario studiato a partire dalle suggestioni e dalle scoperte fatte attraverso la nostra rivista”.