La stagione dello sci finalmente entra nel vivo

Nuovo skilift alla Doganaccia da lunedì 16 gennaio. Domenica 15 il raduno di fat bike nelle Foreste casentinesi

E' tornata a cadere la neve sulle montagne della Toscana. Le precipitazioni sono cominciate nella notte tra giovedì e venerdì sulle cime più alte e poi sono andate a calare di quota, con accumuli in pista, in alcune località, anche di 15 centimetri già alla fine della mattinata. Solo in Lunigiana al momento non ci sono precipitazioni nevose. Alla Doganaccia lunedì prossimo inaugurazione ufficiale del nuovo impianto Faggio di Maria. Per l'occasione skipass a 12 euro. Dopo la pausa natalizia riparte l'attività agonistica. Sabato e domenica all'Abetone gare del circuito Master e Interregionali.

L'apertura del nuovo impianto, realizzato sul tracciato del precedente, era attesa da tempo. Costruito nel 1978 serviva la pista Faggio di Maria, l'unica in Toscana omologata per le gare in notturna, una pista nera e quella panoramica. Per il nuovo impianto di risalita la Regione, con un bando per lo sviluppo del sistema neve toscano del 2013, ha messo a disposizione dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Pistoiese un cofinanziamento di 400 mila euro. Il progetto esecutivo dello skilifit è stato donato all'Unione dei Comuni dalla Società Doganaccia 2000 e con quest'opera è stata anche apportata una riqualificazione ambientale.

Alla presentazione, insieme ai due assessori regionali Stefano Ciuoffo e Federica Fratoni, interverranno il Commissario Prefettizio del Comune Abetone Cutigliano Vittorio De Cristofaro e rappresentanti delle autorità locali.

"Altro tassello – afferma l'assessore Ciuoffo – del percorso di rilancio e valorizzazione della nostra montagna: con questo intervento il comprensorio si dota di un strumento moderno e più sicuro, con la novità di poter essere attivo anche nei periodi estivi e poter così allungare e migliorare i periodi di fruizione della montagna in base alle esigenze. Altri progetti sono in cantiere e il lavoro continuerà per rendere la montagna toscana sempre più attrattiva da visitare".

Domenica 15 gennaio è in programma il 2° Raduno di fat bike Foresta di Campigna, con ritrovo alle ore 9 in Campigna e partenza prevista per le 9,30 per un giro della durata di circa 3 ore. In compagnia di un accompagnatore, dal paese si salirà fino al crinale, a quota 1650 s.l.m, prima di scendere lungo le piste da sci, fare una sosta ristoratrice al Rifugio la Capanna e proseguire per il rientro in Campigna. Per il secondo anno si potranno provare le Fat Bike in un percorso all'interno del parco nazionale Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna, in collaborazione con la Polisportiva E.De Amicis di Forlì. Per Informazioni si può contattare Fabio Cicognani al numero 335. 342 342968. Ricordiamo, inoltre, che snow park, campo scuola, area bob e pista da fondo sono aperti ogni giorno e che, in previsione dell'arrivo della neve, per il fine settimana dovrebbero entrare in funzione anche pista da discesa e ski-lift.