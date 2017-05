La "spettacolare" settimana del buon bere è terminata

Neri Marcorè alla Florence Cocktail Week, saluta Nove da Firenze.

Domenica si è conclusa la Florence Cocktail Week, una settimana all'insegna dei cocktail e non solo!!!

Degustazioni, eventi, masterclass e tanto altro hanno contraddistinto questa seconda edizione della Florence Cocktail Week, confermando anche per il 2017 Firenze capitale della miscelazione internazionale.

Gli ideatori, Paola Mencarelli e Lorenzo Nigro hanno fatto " l’en plein ", con un'edizione organizzata all'insegna del buon bere e dei bei locali.

Anche gli ospiti presenti hanno impreziosito tantissimo la seconda edizione della Florence Cocktail Week, dagli importanti Bartender che hanno portato la loro conoscenza nei vari workshop ai giudici che hanno poi stabilito la rosa dei primi tre classificati dopo oltre tre ore di spettacolo e degustazione.

Nomi del calibro di Hidetsugu Ueno del Bar High Five di Tokyo ( presente anche nella giuria del contest) e Marian Beke del The Gibson di Londra, per poi passare ai bartender Alessandro Procoli e Mattia Pastori e l’attore Neri Marcorè tutti e tre componenti della giuria del contest.



La selezione dei 16 bartender che lavorano in prestigiosi locali, caffè storici e alberghi di lusso di Firenze ha reso unica questa Week fiorentina.

In elenco i Cocktail Bar, i Bartender ed i Signature cocktail presentati al contest:

Atrium Bar - Four Seasons Hotel - Edoardo Sandri - The Throwing Stones.

Bitter Bar - Cristian Guitti - Lost in Tortuga.

Ditta Artigianale Oltrarno - Kareem Bennett - Tomatito.

Gilli 1733 - Luca Picchi - Hanky Funky.

Gurdulù - Sabrina Galloni - P&G.

Harry’s Bar - Thomas Martini - Apple Forest.

La Ménagère - Luca Manni - GinzpachoLe.

Pool Bar - Villa Cora - Paolo Ponzo - Vossia.

MAD – Souls & Spirits - Neri Fantechi - Cuba Was Libre.

Il Locale - Andrea Fiore - Flip Flap.

O’ Cafè – Golden View Open Bar - Fabiano Buffolino - Nuestra Señora de Guadalupe.

Rasputin - Daniele Cancellara - Teatro delle Ombre.

Tabarin - Roberto Prato - Perfect Date.

The Fusion Bar – Gallery Hotel Art - Michel Granpasso Orlando - Conte is Back.

Vicktoria Lounge Bar - Paolo Marini - Once Upon a Time.

Winter Garden Bar – St. Regis - Christian Pampo - Choco-Late-In-Fusion.

Ai 16 Big in gara si sono aggiunti 3 giovani talenti selezionati nel panorama della miscelazione fiorentina.

Il contest si è tenuto nel caratteristico Mercato Centrale di Firenze, al piano superiore, attirando l'attenzione di tutti i presenti nel mercato sia italiani che stranieri incuriositi dalla spettacolarità dell' evento.

Condotto superbamente dalla splendida barlady Rachele Giglioni e dal reporter di Bargiornale il simpaticissimo Stefano Nincevich.

Il contest di questa seconda edizione dopo oltre tre ore, tra sketch ed assaggi anche da parte del pubblico, si conclude con la vittoria di Roberto Prato di Tabarin Restaurant; secondo classificato Neri Fantechi di MAD - Souls & Spirits - e terzo classificato Luca Picchi di Caffè Gilli.

Vince il premio Neri Marcorè Michel Granpasso Orlando di Fusion Bar & Restaurant ed il Contest "Giovani talenti" Marco Filippeschi de Il Locale.



Ad arricchire ulteriormente questa edizione della Florence Cocktail Week una serata dedicata al famoso Sigaro Toscano, con degustazioni ed abbinamenti a cocktail nella splendida cornice del Four Season di Firenze. L'evento è stato organizzato del Club Maledetto Toscano con la presenza del presidente Stefano Fanticelli, che ha intrattenuto gli ospiti con aneddoti e spiegazioni sul Toscano.



Ci congratuliamo con Paola Mencarelli e Lorenzo Nigro per la splendida organizzazione e disponibilità, ringraziamo Neri Marcorè per la sua simpatia e concludiamo col complimentarci nuovamente con tutti i Bartender incontrati in questa esperienza della Florence Cocktail Week.



NDR: Consiglio a tutti di andare per la nostra bella Firenze a veder lavorare questi bravissimi Bartender, realmente dei veri professionisti che non si limitano alla sola miscelazione, perchè non vi potete immaginare che lavoro c'è "dietro" ad ogni bancone. View the slide show