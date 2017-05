La situazione di traffico e viabilità nel Consiglio comunale di lunedì 8 maggio

Tramvia: mercoledì 10 maggio chiusa via Corridoni per il getto conclusivo. Ma vi si realizzeranno anche lavori alla rete del gas. Nuovo asfalto in via di Villamagna, lungarno Ferrucci e via dell'Olmatello

Il Consiglio comunale, presieduto da Caterina Biti, è convocato lunedì 8 maggio alle ore 14,15 nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio. In apertura l’ora dedicata al Question Time. Verranno dibattuti la Chiusura 24 ore su 24 della ZTL da giovedì a sabato e l'Accesso ZTL di mezzi di aziende per lavori di urgenza. Poi la comunicazione dell'assessore Stefano Giorgetti sulla situazione su traffico e viabilità a Firenze.

Chiusura bis per via Corridoni. Per effettuare il getto conclusivo di calcestruzzo per il bloccaggio dei binari, scaricati nel cantiere a fine aprile e che in questi giorni sono stati collocati nella sede, il tratto da piazza Dalmazia a via Bini sarà chiuso mercoledì 10 maggio nella stessa fascia oraria 10-16. Confermati gli itinerari alternativi, ovvero: i veicoli provenienti da via Mariti e diretti verso via Corridoni-Romito utilizzeranno l’itinerario viale Morgagni-via Cesalpino-via Alderotti-via Vittorio Emanuele II-via Bini per rientrare in via Corridoni. I mezzi provenienti da via Reginaldo Giuliani potranno continuare ad usare via di Rifredi e rientrare in via Corridoni da via Bini. Sempre mercoledì 10 maggio è in programma il ribaltamento del cantiere in via Vittorio Emanuele II nel tratto del Poggetto, ovvero da via Alderotti a via Celso. Dalle 10 quindi scatteranno le modifiche per consentire lo spostamento del cantiere sull’altro lato della strada tra cui divieti di sosta nelle strade coinvolte. Per la viabilità non sono previsti cambiamenti significativi, a parte la possibilità per chi proviene da via Alderotti di svoltare direttamente su via Celso da via Vittorio Emanuele II all’altezza della gelateria.

Nuovo asfalto in via di Villamagna e via dell'Olmatello e la conclusione del rifacimento della pavimentazione in lungarno Ferrucci. E ancora lavori alla rete del gas in via Corridoni e via dell'Oriuolo. Sono solo alcuni degli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine che comporteranno l'istituzione di provvedumenti di circolazione.