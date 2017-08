La siccità ha sempre coinciso con grandi annate di vini

L’estate calda del 1998, 2006, 2011 e 2012 ha poi prodotto concentrazione, ricchezza e struttura

Bolgheri, 16 agosto 2017 – Nell’area di Bolgheri, la siccità ha sempre coinciso con grandi annate, vedi la 1998, 2006, 2011 e 2012, in quanto i nostri terreni alluvionali hanno una profondità atta a conservare l’acqua necessaria ai vigneti donandogli la qualità necessaria per arrivare alla vendemmia in perfette condizioni.

“Questa settimana abbiamo iniziato la vendemmia con i Sauvignon Blanc e i Viogner” queste le parole di Axel Heinz – Direttore e Winemaker ORNELLAIA, che aggiunge – “dopo l’ondata di caldo arrivata nell’ultimo periodo anche nella nostra area, adesso abbiamo temperature fresche con una perfetta escursione termica tra giorno e notte e avremo un’ottima vendemmia.” “Colgo l’occasione per augurare una buona vendemmia e una grande annata 2017 a tutti”.