Silenzio stampa ed allenamenti a porte chiuse.

Come riporta il Tirreno, l’Empoli rimarrà in silenzio stampa fino alla partita con l’Atalanta. I tesserati non rilasceranno dichiarazioni e non parteciperanno a eventi pubblici. Inoltre tutti gli allenamenti saranno a porte chiuse. Non è stata data alcuna indicazione sulla conferenza stampa di mister Martuscello nel pre-gara di Empoli vs Atalanta (domenica 21 maggio stadio Carlo Castellani ore 15.00)