L'evento si terrà domenica 3 giugno 2018

Sono aperte le iscrizioni per la corsa che unisce l’amore per il podismo all’amore per le bellezze del nostro territorio. Si attendono tanti ospiti stranieri questo anno per la seconda edizione della Chianti Classico Marathon. L’evento, nato negli anni '70, è tornato a far parte del nostro presente, dopo un'edizione zero del 2016 e la prima edizione del 2017. Promosso dai Comuni di San Casciano val di Pesa, Tavarnelle, Barberino Val d’Elsa e Greve in Chianti, dall'associazione Podistica Valdipesa con il patrocinio della Regione Toscana, in collaborazione con il Consorzio Vino Chianti Classico e ChiantiBanca, la Chianti Classico Marathon offre tre diversi percorsi attraverso le colline più belle del mondo. La storia sportiva del territorio, la passione per la propria terra, la voglia di stare insieme in semplicità: questo racchiude la Chianti Classico Marathon.

Tre diversi percorsi, la Ultra Trail di 43 km, la Trail di 21 km e la Nording walking/passo libero di 10 km. Non solo, quest’anno anche una novità per i più piccoli: la maratona dei bambini! 500 metri che permetteranno anche ai più giovani di sperimentare questa grande passione per la corsa e per il proprio territorio. Un’occasione adatta a chiunque per godersi il Chianti Classico non solo nel bicchiere. Ovviamente però non mancherà neanche quello! Pacco gara e premiazioni all’insegna del bere e del mangiar bene.