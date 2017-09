Sulla scia dei giorni: la responsabilità oggi

E’ il tema della 2/a edizione del ciclo. Il primo incontro sabato 30 settembre alle ore 10.30 al Teatro Niccolini con Giuseppe Guzzetti, Presidente Acri

E’ la responsabilità il tema della seconda edizione del ciclo di incontri ‘Sulla scia dei giorni’, ideato e promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze col Patrocinio di Regione Toscana, Comune di Firenze, Università di Firenze e realizzato in collaborazione col Teatro Niccolini (che lo ospita) e con la Fondazione File. Il programma prevede 10 appuntamenti, fino a marzo 2018, con personalità che operano in molteplici campi e di diverse competenze chiamati ad esprimersi sulla responsabilità in vari ambiti della vita personale e collettiva. Il primo incontro è sabato 30 settembre alle ore 10.30 al Teatro Niccolini (ingresso libero fino a esaurimento dei posti) con il Presidente Acri (l’ Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio) Giuseppe Guzzetti. Il tema del suo intervento è ‘Responsabilità e fondazioni bancarie e Guzzetti sarà introdottoo dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze Umberto Tombari. A rappresentare il Comune di Firenze sarà la presidente del Consiglio comunale Caterina Biti.

Gli altri relatori sono: Domenico Barillà (7 ottobre), don Luigi Ciotti (21-10), Umberto Curi (16-12), Chiara Saraceno (13-1-2018), Vandana Shiva (27-1), Iona Health (10-2), don Virginio Colmegna (24-2), Nicola Piovani (17-3), Sabino Cassese (24-3). Gli incontri si svolgono alle 10.30 al Teatro Niccolini salvo diversa indicazione.

‘’Anche quest’anno – dichiara il Presidente della Fondazione CR Firenze Umberto Tombari - stimolati al grandissimo favore incontrato dalla prima edizione, vogliamo favorire una riflessione sulla responsabilità in vari ambiti della vita personale e collettiva attraverso i temi più importanti che una società si trova a dover affrontare. E’ anche un richiamo a tutti noi perché la responsabilitàsia quel dovere che ogni soggetto dovrebbe sentire nella propria vita verso gli altri e quel ‘diritto’ di cui, invece, ognuno si dovrebbe sentire oggetto’’.