Primavera in Tenuta: la Pizza di Santarpia incontra i vini Ruffino

In abbinamento il 6 maggio nella tenuta di Poggio Casciano, oltre a una special edition creata per l’occasione

I vini Ruffino incontrano le pizze di Giovanni Santarpia. Dalle 16.00 alle 21.00 alla Tenuta Poggio Casciano, con i vini Ruffino abbinati alle gustose pizze di Giovanni Santarpia,t ra cui una special edition creata per l’occasione. Visite guidate alla storica cantina, degustazioni gratuite e possibilità di acquistare i vini Ruffino a prezzi speciali. E dalle 19:00 dj-set con DJ Calzino.

La Tenuta Poggio Casciano è in Via di Poggio al Mandorlo, 1 -località Quarate a Bagno a Ripoli. Per info: tel. 055 64 99 712 - 342 04 25 730, hospitality@ruffino.it.