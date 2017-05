La Pizza di Santarpia in abbinamento ai vini Ruffino

Fotografie di Miriam Curatolo

Oggi pomeriggio alla Tenuta di Poggio Casciano

La pizza di Santarpia incontra i vini Ruffino. Oggi pomeriggio nella tenuta di Poggio Casciano i vini Ruffino sono stati offerti abbinati a gustose pizze, tra cui una special edition creata per l’occasione, guarnita con pomodorini gialli, salicornia di mare e burrata, in abbinamento al nuovo Rosatello Cuvée Perlage.

Giovanni Santarpia è il pizzaiolo che ha aperto lo scorso anno a Firenze, in Largo Pietro Annigoni. Oggi pomeriggio è stato protagonista di Primavera in Tenuta, alla Tenuta Ruffino in località Quarate a Bagno a Ripoli, dove i vini della prestigiosa casa, sono stati abbinati alle gustose pizze del maestro napoletano.

Numeroso il pubblico intervenuto, nonostante il maltempo, per partecipare alle visite guidate alla storica cantina, degustazioni gratuite e possibilità di acquistare i vini Ruffino a prezzi speciali. Stasera, sino alle 21:00 music-set con DJ Calzino.