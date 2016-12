Il Napoli nella partita del giovedì sera

Fiorentina ancora senza ​Borja Valero nella 18^ Giornata del Girone di Andata, allo Stadio Artemio Franchi (alle ore 20.45)

Fiorentina-Napoli è in programma domani, alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. Dirige il match Tagliavento di Terni. La squadra di Paulo Sousa paga lo sbandamento delle ultime due gare, in cui è finita ko nel recupero contro il Genoa prima, e con la Lazio poi.

Borja Valero sta proseguendo le terapie in seguito alla contusione muscolare al soleo dx subìta durante la gara di Europa League contro il Quarabag lo scorso 8 Dicembre. Per quanto il quadro clinico sia migliorato, persiste una limitazione all'esecuzione dell'attività fisica massimale e pertanto Borja Valero non sarà disponibile per la gara di domani.

Il Napoli si avvia alla trasferta del Franchi con quattro successi di fila tra Champions e campionato, cinque vittorie e tre pareggi nelle ultime otto sfide contro la Fiorentina (l’ultimo successo viola risale al 2009). Seduta mattutina per il Napoli a Castelvolturno e partenza per Firenze. La squadra ha svolto attivazione e partitina a campo ridotto. Chiusura con lavoro tecnico tattico ed esercitazioni su calci da fermo. Gabbiadini, dopo l'influenza di ieri, ha recuperato e si è allenato in gruppo. Koulibaly e Milik proseguono nella tabella personale di riabilitazione.

I convocati azzurri: Reina, Rafael, Sepe, Chiriches, Albiol, Ghoulam, Hysaj, Lasicki, Tonelli, Maksimovic, Maggio, Strinic, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Rog, Zielinski, Callejon, Giaccherini, El Kaddouri, Lorenzo Insigne, Mertens, Gabbiadini.