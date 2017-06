La notte prima degli esami, la festa non era autorizzata

Fotografie di Alessandro Rella

Organizzata ieri sera da una community di studenti online sul ponte del Mugnone a Novoli

Centinaia di ragazzi festanti, tra cui decine di diplomandi alla vigilia della prima prima prova dell'esame di maturità, si sono ritrovati ieri sera in un noto locale all'aperto in Via Giovan Filippo Mariti. A convocarli una community online milanese di studenti, che per esorcizzare ansie e paure dei maturandi, ha organizzato una serata di musica a tutto volume irradiata da un improvvisato furgone discoteca, parcheggiato al lato del locale. Momento clou della serata l'arrivo di un Dante Alighieri a "benedire" i maturandi a poche ore dal tema di italiano.

Poi, mentre i partecipanti intonavano a squarcia gola la canzone "Notte prima degli esami" di Venditti, per esorcizzare ansie e paure, la domanda a sorpresa: "Ce li avete i permessi?" A porla, intorno alle 22:00, gli agenti della Polizia Municipale, forse avvertiti dai residenti della zona. E al termine degli accertamenti, pochi minuti dopo, l'intimazione a porre fine all'assembramento.

Pensare che gli organizzatori si erano premurati di invitare anche la stampa locale con un apposito comunicato. Gli unici a non sapere nulla erano gli uffici di Palazzo Vecchio. Speriamo che l'esito degli esami di oggi, per i partecipanti, non sia il medesimo della serata di ieri: la bocciatura.