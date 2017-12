La notte dei bambini del Meyer

Fotogallery Alessandro Rella - Photo Press

14 Dicembre 2007 - 14 Dicembre 2017 Il Meyer ricorda i dieci anni dalla “Notte dei bambini”, presso il Teatro Verdi, con premiazioni e Tradizionale spettacolo natalizio.

Una serata importante, con personaggi importanti per un traguardo importante... al Teatro Verdi di Firenze si è ricordato la "Notte Magica" del 14 Dicembre di dieci anni fa, quando, l'ospedale pediatrico Meyer si è trasferito da via Luca Giordano all'attuale posizione in viale Pieraccini.

Ad aprire la serata, Alberto Zanobini Direttore Generale del Meyer e Gianpaolo Donzelli Presidente della Fondazione Meyer, che dopo i dovuti ringraziamenti e qualche aneddoto, hanno invitato sul palco le personalità che si sono distinte nelle opere di solidarietà verso i bimbi e che ritireranno il premio Anna Meyer.

Le personalità ospiti sono state, il Sindaco di Firenze Dario Nardella, in rappresentanza del Comune di Firenze. Il Presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani, in rappresentanza della Regione Toscana ed in sostituzione di Enrico Rossi (fuori Firenze per impegni di lavoro) che ha però scritto una bellissima lettera per i presenti. E per finire il Magnifico Rettore Luigi Dei, in rappresentanza dell’Università degli Studi di Firenze.

Al termine della premiazione, l’irresistibile verve dell’attrice Maria Cassi, ha intrattenuto il pubblico presente in sala con splendide interpretazioni di brani musicali nazionali ed internazionali alternati a momenti di parlato di grande comicità e poesia, nel tipico stile dell’artista fiorentina.

Finita la performance della Cassi, poco prima dei saluti, sul palco viene aperto uno degli striscioni di quella notte ed invitato l’ideatore dello stesso.

I “VECCHI” BIMBI FIORENTINI CON AFFETTO!

Ad oggi, vedere quello striscione crea ancora molta emozione…