La neve a quote collinari

Allerta arancio valida fino alle ore 18 del 3 febbraio per i territori dell'Alto Mugello. Confermate tutte le settimane bianche e paesaggio ideale sull'Appennino toscano. Interventi nel complesso demaniale Giogo-Casaglia danneggiato dal maltempo

FOTOGRAFIE — La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala nevicate sulla dorsale Appenninica, nei fondovalle dell'Alto Mugello e localmente a quote collinari sui rilievi tra Firenze ed il Mugello (loc. Pratolino, loc. Olmo e loc. Croci di Calenzano). Il personale della Città Metropolitana sta operando per garantire la percorribilità delle strade di competenza.

"Da questa notte - spiega il consigliere della Metrocittà delegato alla Protezione civile - su tutte le zone collinari e appenniniche è intervenuto il personale della viabilità della Città metropolitana con spalaneve e spargisale per rendere fruibile ogni tratto di strada".

Permane la chiusura della Sp 477 "Dell'Alpe di Casaglia" a causa di una frana al km 15+900 nel Comune di Borgo San Lorenzo (nei pressi del Passo della Colla). Si raccomanda l'uso dei dispositivi invernali e massima attenzione alla guida.

Continua a nevicare sulla montagna toscana, soprattutto in Appennino. Sulle piste la nuova neve fresca ha raggiunto quote che vanno dai 30 ai 60 cm. Nevicate copiose che permetteranno oggi pomeriggio di riaprire anche la stazione di Careggine (Lu) in Garfagnana.

« Siamo davvero soddisfatti – commenta il responsabile della stazione Domenico Franchi – ci sono oltre 30 cm. di neve fresca sulle nostre piste e il paesaggio è bellissimo. Questo ci permetterà di accogliere nel migliore dei modi anche le scolaresche che verranno per la settimana bianca a partire da lunedì 5 febbraio ».

Condizioni favorevoli anche per la Quarta Ciaspolata della Garfagnana, in programma l'11 febbraio che prenderà il via proprio da Careggine con percorsi di 3 Km, 4,5 Km e 8 km. Per gli iscritti sono previste offerte particolari di soggiorno, per un bel week end sulla neve : 1 giorno 50 euro, due giorni 80 euro a persona. Anche lo skipass sarà in promozione per gli iscritti, al costo di 10 euro e gratuito per i bambini fino a 10 anni. I premi in palio prevedono anche prodotti tipici della Garfagnana. Info e iscrizioni Ass. Monte Sumbra c\o Comune di Careggine 0583 661061 - cell 346 2719688 montesumbra@gmail.com.

Il forte vento soffiato anche di recente e le nevicate abbondanti nella fine del 2017 hanno provocato nel complesso demaniale regionale ‘Giogo-Casaglia’, in Mugello, la caduta di numerosi alberi e smottamenti di terra, danneggiando così alcuni tratti dei sentieri che lo attraversano. Tratti, in alcuni casi, impraticabili, con disagi per gli escursionisti e non solo. L'Assessorato alla Forestazione dell'Unione dei Comuni del Mugello, tramite l'Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale, ha effettuato, anche sulla base di segnalazioni dirette di escursionisti, ripetuti sopralluoghi per una ricognizione precisa della situazione e attivare gli interventi necessari al ripristino dei tratti danneggiati. Interventi per un investimento complessivo di oltre 40.000 euro che verrà stanziato direttamente dall'ente. Gli interventi di somma urgenza sono iniziati già da alcuni giorni e concentrati sul percorso dell'Ultra Trail Mugello, manifestazione a livello internazionale che si corre sul territorio a fine aprile. In particolare sono in via di conclusione quelli relativi all'anello corto (23 Km), dopo si realizzeranno gli altri previsti nelle parti restanti in modo da completare il ripristino. Ma i danni causati dal maltempo sono stati diffusi ed hanno interessato un'area ben più estesa del demanio regionale e per questo l'Unione dei Comuni, tramite l'Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale, ha richiesto alla Regione Toscana fondi per la forestazione così da poter ulteriormente intervenire nella salvaguardia e manutenzione dell'ambiente, anche ai fini della sicurezza per chi frequenta i boschi del territorio. Intanto, l'Unione dei Comuni invita alla prudenza e comunque raccomanda, se si intraprende un'escursione, di ricordare e osservare le principali regole di sicurezza (che l'escursionista deve conoscere). Nell'area, in diversi punti, sono dislocati cartelli georeferenziati e riportati sulla mappatura della Protezione civile, con posizione e numeri d'emergenza da contattare in caso di necessità.