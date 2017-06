La Manifattura Tabacchi apre al pubblico: come prenotarsi

Riapre la Manifattura Tabacchi di Firenze in via della Cascine, 5.

L'occasione, eccezionale, si terrà dall'8 al 16 luglio con la mostra fotografica “Monopolio dei Tabacchi. Un sogno andato in fumo” presentata, oltre che dal presidente del quartiere 1 Maurizio Sguanci, dall'architetto Maya Cimatti di Progenia e dal fotografo Claudio Tamburini.

“E' un luogo molto suggestivo, caro nell'immaginario comune dei fiorentini. Ha sempre suscitato molta curiosità – ricorda il presidente del quartiere 1 Maurizio Sguanci – e, dopo l'apertura straordinaria per le giornate di primavera del Fai, la manifattura viene ancora una volta riaperta per mostrarla ai fiorentini. Il complesso, nonostante siano ormai passati venti anni dalla chiusura, si mantiene ancora in buono stato ed è bello ed emozionante visitarlo. Progenia, la società che si sta occupando della Manifattura e sta pensando a come riportare a nuova vita il complesso, ha deciso di aprire la struttura alla cittadinanza e confrontarsi con l'amministrazione. Come quartiere 1 abbiamo subito colto l'occasione e col fotografo Claudio Tamburini abbiamo pensato ad una mostra fotografica con circa 20 scatti che saranno posizionati proprio nel luogo stesso di dove sono state fatte. Si avrà, quindi, la possibilità di visitare la struttura e di emozionarsi nel guardare gli scatti. Ci si potrà prenotare alle visite telefonando al quartiere 1. Le visite saranno organizzate in piccoli gruppi (20-25 persone) così da permettere anche di poter dare un minimo di nozioni sulla storia della Manifattura Tabacchi ed apprezzarla. Nel fine settimana – conclude il presidente Maurizio Sguanci – organizzeremo quattro turni di visita mentre nei giorni feriali i turni saranno solo due: uno al mattino ed uno al pomeriggio. L'idea è quella di ripetere la mostra magari anche a settembre ed a dicembre”.