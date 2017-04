Presentazione del volume di Massimo Negri, mercoledì 5 aprile, alle ore 18.00

Mercoledì 5 aprile, alle ore 18.00, al Museo Marino Marini, Firenze, si terrà la presentazione del volume di Massimo Negri, La grande rivoluzione dei musei europei, edito da Marsilio Editori. A parlarne con l’autore ci sarà Vania Virgili, Italian Delegate Horizon 2020 – EU, Consigliere Ministro Beni Culturali, introducono l’incontro Patrizia Asproni, Presidente del Museo Marino Marini, e Maria Vittoria Rimbotti, Presidente Associazione Amici degli Uffizi.

Il libro

Gran parte dei musei europei che possiamo visitare oggi - oltre 40.000 - non esistevano nel secondo dopoguerra. Se a questi aggiungiamo quelli che si sono radicalmente rinnovati, possiamo ben dire che il nostro continente sia stato negli ultimi decenni un gigantesco laboratorio di reinvenzione del modo di essere e di comunicare i più diversi tipi di patrimonio materiale e immateriale. Si è trattato di un grande fenomeno di contaminazione intellettuale con esiti a volte sorprendenti o sconcertanti. Anche la fisionomia degli utenti è cambiata: da visitatori a utilizzatori la cui antropologia è sempre più complessa. E infine il metodo stesso di concezione e sviluppo del progetto museale ha subito una profonda revisione mettendo in discussione prassi consolidate e proponendo nuovi modelli di musei seduttivi oltre gli aspetti convenzionali, ma imprescindibili, della conservazione e della educazione. È questo il tema del libro, risultato di pluridecennali ricognizioni condotte alla ricerca di esperienze museali innovative nell’area geopolitica del Consiglio d’Europa. Anche le tipologie investigate sono le più diverse, dal Museo della Mente di Haarlem alle British Galleries del V&A, dal Tom Tits Experiment al Museo della Città di Nicosia, solo per citare alcuni esempi differenti per contesto e tematica. Un’indagine i cui risultati non sono rivolti ai soli specialisti, ma in generale sia a chi nei musei ci va regolarmente oppure a chi non ci è ancora andato e forse potrà esserne attratto, anche grazie a questa lettura.

L’autore

Massimo Negri, membro della Giuria del Premio europeo Museo dell’anno (EMYA) e di Council of Europe Museum Prize dal 1983 al 2010, già direttore di European Museum Forum Trust (UK) e attualmente di European Museum Academy Foundation (NL), svolge un’intensa attività nella progettazione museale e di mostre temporanee. Ha fondato e dirige il Master in Museologia europea dell’Università IULM di Milano. Ha scritto con Antonello Negri il primo libro in Italia di archeologia industriale nel 1978.