La Fiorentina batte il Palermo. Decide Babacar

Gara di sofferenza per la Fiorentina che, dopo il vantaggio subisce nella ripresa il pareggio del Palermo. Decide all'ultimo minuto Babacar. Un arbitro mediocre annulla due goal ai Viola e nega un rigore ai Rosanero.

Sousa schiera una formazione sin troppo offensiva per battere il Palermo. In attacco Kalinic e Babacar, supportati da Tello, Ilicic e Bernardeschi. Una scelta che ha evidenziato uno sbilanciamento che non ha permesso un gioco molto efficace e ha esposto la squadra a qualche rischio di troppo.

La prima occasione della gara è per il Palermo, quando Tomovic interviene su Quaison in area commettendo un fallo da rigore che l'arbitro non vede. E' il primo degli errori di Giacomelli che all'undicesimo annulla un goal di Kalinic per un fuorigioco che non c'è. La Fiorentina preme e fa la partita, anche se si espone alle ripartenze del Palermo. Al ventesimo un bel lancio di Ilicic per Kalinic è sprecato dal croato che solo davanti al portiere non riesce a segnare. Al ventottesimo una bell'azione di Bernardeschi si conclude con un cross per Kalinic che spara alto.

Al trentatreesimo la Fiorentina trova il vantaggio con un rigore trasformato da Bernardeschi, dopo un fallo di mano di Aleesami. Al trentaseiesimo l'arbitro annulla ancora un goal ai Viola, quando il portiere Posacev si fa sfuggire di mano il pallone e Babacar mette in rete. Per l'arbitro c'è un fallo del senegalese ai danni del portiere. La Fiorentina sfiora ancora il goal al quarantunesimo con Babacar che si vede respingere il tiro da un ottimo intervento di Posacev.

L'avvio della ripresa è subito in salita per la Fiorentina che al quarto subisce il pareggio del Palermo grazie a una bellissima punizione di Jajalo. Il goal mette in difficoltà i Viola che appaiono lenti e appannati e hanno grandi difficoltà nel costruire gioco . Al ventesimo Sousa inserisce Badelj, poi al trentaduesimo manda in campo anche Zarate per dare dinamicità agli assalti generosi e confusi contro l'attenta difesa palermitana. I Viola attaccano ma difettano di lucidità. Poi quando sembra materializzarsi l'ennesimo pareggio casalingo arriva il goal di Babacar su cross di Zarate. Una vittoria importante dopo una gara non bella. Dopo quasi tre mesi la Fiorentina torna a vincere al Franchi. Una vittoria scaccia crisi che aiuta a riprendere il cammino, dopo le sconfitte con Paok e Inter.

Queste le parole di Sousa in conferenza stampa: “Calo nel secondo tempo? Perché dobbiamo chiudere tutti gli episodi creati, certi giocatori in campo prendono tante decisioni individuali, meno controllo dei ritmi di gioco e questo permette ai nostri avversari prestazioni offensive. Non abbiamo chiuso all’inizio dopo, abbiamo visto le nostre difficoltà e abbiamo introdotto un altro centrocampista. L’immagine più bella sono tutti i ragazzi della panchina che hanno spinto quelli in campo e sono andati a esultare al gol.

Babacar? Lui deve competere con Kalinic e giocare anche insieme. Sta crescendo molto la collaborazione con compagni gli altri reparti e sta crescendo molto a livello anche tattico. Tutto ciò lo rende un giocatore con più caratteristiche che gli permetteranno di fare carriera ad alto livello

Modulo offensivo? Spirito messo in campo straordinario dall’inizio alla fine. Modulo è stata una decisione per questa partita, non influenzato da partita con inter. Babacar e Zarate potrebbero partire a gennaio? Come allenatore penso solo una cosa: non c’è nessuna persona che è più importante della squadra. Io penso solo a vincere e tutte le mie decisioni vanno in quella direzione. Io sono l’allenatore non prendo decisioni sul mercato. Rapporto con società? Il mio rapporto con la Fiorentina è ottimo e cerco sempre di dare il massimo insieme ai miei ragazzi.”.

FIORENTINA: Tatarusanu; Salcedo, Astori, Tomovic; Tello (20' st Badelj), Vecino, Borja Valero, Bernardeschi (32' st Zarate); Ilicic (39' st Chiesa); Babacar, Kalinic. Allenatore: Sousa

PALERMO: Posavec; Cionek, Pezzella, Andelkovic, Morganella (20' st Rispoli);Chochev, Jajalo (41' st Gazzi), Quaison, Hijemark, Aleesami; Nestorowski. Allenatore: Corini

Arbitro: Giacomelli di Trieste

Marcatori: 32' pt Bernardeschi (rigore); 4' st Jajalo, 47' st Babacar

Note: ammoniti Aleesami, Morganella, Tomovic, Badelj