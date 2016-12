Il mondo della tecnologia al Drone Film Festival, questa settimana a Castelfalfi

Il 24, 25, 26 e 27 novembre 2016, il Resort sarà teatro di giornate all’insegna della natura, dell’hi-tech e della creatività, in cui i partecipanti potranno entrare in contatto con gli esperti di DJI per ricevere consigli su come utilizzare i droni

Il Toscana Resort Castelfalfi è la location scelta, in esclusiva, per ospitare la fase conclusiva del Drone Film Festival, che si terrà nella tenuta dal 24 al 27 novembre prossimo.

In occasione della finale del contest, i 12 finalisti selezionati e provenienti da 11 diversi Paesi nel mondo, parteciperanno a una quattro giorni di workshop organizzati da Peugeut e DJI – promotori del festival – il cui obiettivo ultimo è quello di perfezionare l’utilizzo della tecnologia drone. I concorrenti finali delle 4 categorie in gara – Landscape, Story Telling, Sport e Impress Yourself – che hanno realizzato un video in cui il 50% del girato doveva essere realizzato con un drone, avranno la possibilità di entrare in contatto diretto con gli esperti di DJI per ricevere preziosi consigli e imparare nuovi trucchi. Per esempio, sperimentare in anteprima le nuove funzioni del Phantom 4, come l’Active Track e il Tap Fly, che consentono la stabilizzazione degli oggetti ripresi e l'impostazione di volo LiveView su smartphone o tablet, discutendone direttamente con gli esperti DJI.

Inoltre potranno provare il nuovo Suv compatto Peugeot 3008 e il Van Peugeot Traveller, messi a disposizione per esplorare la Tenuta di 1.100 ettari scoprendoni gli angoli incantevoli.

Tutto questo insieme alle speciali ambasciatrici dei due partner dell’evento, l’attrice tedesca Lavinia Wilson e la campionessa di scherma italiana Arianna Errigo, che prenderanno parte ai workshop.

Gran finale il 27 novembre giorno in cui saranno premiati i vincitori di ogni categoria e il vincitore del Gran Premio del Festival che avrà, tra le altre cose, la possibilità di usufruire per sei settimane di due Traveller Peugeot – incluse le spesie di servizio – , un drone DJI con attrezzatura e un budget di viaggio di 5.000 euro per firmare – e filmare – il suo prossimo film.

Il Drone Film Festival è un evento importante per il Toscana Resort Castelfalfi che si conferma ancora una volta all’avanguardia a livello internazionale e nel segmento delle nuove tecnologie unendo al fascino antico della tenuta il sapore moderno di attrattive capaci di coinvolgere sempre più il pubblico internazionale.