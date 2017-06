La Festa del Cibo di Strada di Eataly

A Firenze per la prima volta si terrà #instrada, in Via De Martelli, di fronte al negozio, dal 22 al 25 giugno

A Eataly Firenze festeggiano l'arrivo della stagione estiva con un grande festival in strada, a pochi passi dal Duomo e in pieno centro città. Davanti al Dehors, #instrada, nella Via Martelli, per la prima volta ci saranno stand e corner tematici dedicati al migliori cibo da strada proveniente da tutta Italia.

Per l’evento Cibo di Strada Max Masuelli, chef lombardo-piemontese ospite a giugno dell'"Osteria di Sopra", ha creato il “Panino Tonnato” un omaggio al celebre antipasto piemontese. Fette di pane fragranti farcite con rosee fette di magatello al forno. La morbidezza e la freschezza vengono date dalla salsa tonnata mentre la polvere croccante di capperi inietta un tocco sapido. Ogni morso esplode in bocca evolvendosi a un ritmo lento e godurioso. L'ingresso è gratuito:

Giovedì 22 giugno, dalle ore 18.00 alle ore 23.00

Venerdì 23 e sabato 24 giugno, dalle ore 12.00 alle ore 23.00

Domenica 25 giugno, dalle ore 12.00 alle ore 20.00.

Le postazioni e proposte street food, a partire da 1 gettone (2,50 €):

1. Toscana Panino al lampredotto 2 gettoni, Focaccia 5 e 5 (torta di ceci e melanzane) 2 gettoni,

2. Puglia Panino con il polpo 3 gettoni

3. Lazio Pizza romana (vari gusti) 2 gettoni

4. Lombardia Focaccia con vitello tonnato 2 gettoni, Ristorante del mese di giugno all’Osteria di Sopra

5. I fritti del Sud Supplì al ragù 1 gettone, Supplì al Chianti 1 gettone, Arancino ragù e piselli 2 gettoni, Arancino cotto e mozzarella 2 gettoni,

6. La frutta Eataliana Centrifuga anguria, mela gialla e menta 2 gettoni, Centrifuga fragole, mela rossa e ananas 2 gettoni, Bicchiere di ciliegie 2 gettoni, Fetta di anguria 1 gettone, Misto anguria/melone 2 gettoni.

Le combo: