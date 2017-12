La Febbre del Sabato Sera, ancora per pochi giorni

In occasione del 40° anniversario dall’uscita del celebre film, Teatro Nuovo di Milano ha presentato nel 2017 la nuova produzione italiana, che fino al 10 Dicembre sarà presso il Teatro Verdi di Firenze.

Dopo il grande successo di pubblico nell’ultima stagione teatrale e la consacrazione all’Arena di Verona, è pronto a calcare il palcoscenico del Teatro Verdi oltre a quello di altri prestigiosi teatri d’Italia. Il musical è tratto da una delle pellicole più celebri ed importanti nella storia del cinema, diretta nel 1977 dal regista John Badham, che lanciò l’attore John Travolta. Il film è tratto da una pseudo-inchiesta giornalistica di un quotidiano newyorkese sulla vita notturna delle comunità povere metropolitane, in contrapposizione alla vita mondana delle classi agiate di Manhattan, le serate fastose negli storici templi della disco music come lo Studio 54. Il musical è un omaggio alla disco music ed al glam dominante degli anni’70: uno spettacolare juke box musical in cui rivivere i successi disco in voga all’epoca tra cui spiccano le canzoni originali dei Bee Gees come Stayin’Alive, How Deep Is Your Love, Night Fever, You Should Be Dancing e tante altre in voga tutt’oggi quali Symphonie No 5, More than a woman e la celeberrima Disco Inferno. I migliori performer del musical italiano, veri talenti, sono pronti a farci ballare e a cantare i grandi successi della discomusic con una travolgente colonna sonora che fa da sfondo alle vicissitudini del giovane e sensuale Tony Manero.

Cresciuto a Brooklyn, come i suoi migliori amici, ha voglia di riscatto ma Tony ha un solo talento, il ballo, ed è così che ogni sabato sera diventa il re della pista della discoteca Odissey2001: insieme alla bellissima partner Stephanie Mangano cercherà le luci del successo a Manhattan. Con la FEBBRE DEL SABATO SERA si rivive la leggendaria era della Disco nella New York degli anni Settanta grazie alle magnifiche coreografie originali di Valeriano Longoni, le celeberrime musiche eseguite sotto la supervisione musicale di Angelo Racz, un suggestivo e tecnologico impianto scenografico firmato da Roberto e Andrea Comotti arricchito dai sorprendenti video di Francesca Del Cupolo ed Erika Dolci, i costumi della celebre Graziella Pera, l’emozionante disegno luci di Valerio Tiberi ed il perfetto disegno audio di Simone Della Scala.

CLAUDIO INSEGNO

Attore, doppiatore, autore e regista in teatro, cinema e televisione, insieme al fratello Pino e alla compagnia “Allegra brigata”, fondata nel 1981, interpreta diversi spettacoli comico-musicali. Viene notato da Pietro Garinei, e inizia così a partecipare al G.B. Show con Gino Bramieri. Recita poi con Enrico Montesano in Cercasi tenore. Claudio Insegno ha recitato in teatro nelle commedie Rumors di Neil Simon e Rumori fuori scena di Michael Frayn, ed ha inoltre preso parte come attore e regista allo spettacolo Due comici in paradiso con Biagio Izzo. Nel 2008 cura la regia dello spettacolo teatrale Il re di New York con Biagio Izzo e Antonella Elia. Sempre nel 2008 è interprete e regista nello spettacolo teatrale Risate al 23 piano. Nel 2008/2009 è regista di Fiori d’acciaio, commedia teatrale interpretata da Sandra Milo, Sara Greco e Rossana Casale. Da molti anni insegna recitazione e ha fondato assieme al fratello Pino Insegno la scuola di recitazione “Tutti in scena” a Roma. In televisione ha curato la regia di Francesco – Il musical e Joseph e la strabiliante tunica dei sogni in Tecnicolor, entrambi musical con Antonello Angiolillo. Seguono poi altri spettacoli teatrali per la regia di Insegno, come Sessualmente scorretti e Pericolo di coppia. Ha insegnato recitazione, assieme a Fioretta Mari, durante la prima edizione della trasmissione televisiva Saranno famosi condotta da Maria De Filippi sulle reti Mediaset. Da diversi anni dà la sua voce al Dott. Julius Hibbert nel cartone animato I Simpson e a Rizzo il Ratto dei Muppet. Claudio Insegno firma anche la regia del musical in programma al Teatro Verdi a febbraio Jersey Boys.

TEATRO NUOVO

Teatro Nuovo, nome di un certo impegno per un teatro nato a Milano nel 1938, ma senz’altro aderente alla realtà di un teatro che, nella sua storia, ha sempre cercato di cogliere la novità di maggior rilievo nel panorama degli spettacoli nazionali ed internazionali. Con l’arrivo di Lorenzo Vitali alla Direzione Artistica della storica sala di piazza San Babila, il Teatro Nuovo torna a produrre i grandi musical americani, per cercare di venire incontro alle esigenze del pubblico milanese e non solo,sempre più “affamato” di grandi produzioni e di spettacoli di alta qualità. Il Nuovo si è affermato come il tempio del teatro musicale italiano, in accordo con Theatrical Rights Worldwide di New York, ha portato in Italia Jersey Boys, pluripremiato anche agli Italian Musical Awards 2016 e La Febbre del Sabato Sera, certo che questo spettacolare juke-box musical farà cantare e ballare il pubblico italiano e non solo sulle note dei più grandi successi pop del XX secolo.





FRANCESCO ITALIANI

Danzatore, cantante e coreografo dopo il diploma ottenuto presso la Step Company inizia subito a lavorare con i maggiori coreografi e registi italiani ed internazionali quali Pietro Garinei, Gino Landi, Franco Miseria, Stefano Bontempi sia in televisione che in teatro, esperienze che lo porteranno subito dopo a lavorare non solo in Italia ma anche in tutta Europa. Da due anni è coreografo e direttore artistico de ‘The Foolish Project’ un progetto volto alla realizzazione non solo di spettacoli di danza ma anche alla creazione di veri e propri eventi con il coinvolgimento di varie forme artistiche.

XX STAGIONE TEATRALE

TEATRO VERDI di Firenze

dal 7 al 10 dicembre 2017

TEATRO NUOVO presenta



LA FEBBRE DEL SABATO SERA – SATURDAY NIGHT FEVER



con FRANCESCO ITALIANI nel ruolo di TONY MANERO

regia CLAUDIO INSEGNO

con le canzoni dei The Bee Gees

basato sul celebre film di Paramount/

RSO e sulla storia di Nik Cohn

adattamento al teatro di Robert Stigwook in collaborazione con Bill Oaks e di Sean Cercone & David Abbinanti per il Nord America