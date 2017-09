Si svolgerà domenica 10 settembre

Firenze – È giunta alla settima edizione con il percorso attuale, ma in realtà ha una storia molto più lunga, la “Corsa dei tre parchi” a Firenze. L’appuntamento è per domenica prossima 10 settembre, per due percorsi, uno competitivo di 12 chilometri e uno ludico-motorio di 5 chilometri, che attraversano i parchi fiorentini delle Cascine, l’Argingrosso e villa Vogel. L’iniziativa sportiva è stata presentata questa mattina nella sala Barile di palazzo del Pegaso, durante a una conferenza stampa a cui sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, la presidente del gruppo Le Torri Podismo Catia Ballotti, la presidente della commissione sport del Quartiere 4 Barbara Felleca, la speaker della manifestazione Veronica Bellandi.

“Sono felice che per questa edizione si prospetti un successo di pubblico e partecipazione – ha detto il presidente Giani –. Il gruppo sportivo Le Torri, che organizza la gara, ha sempre saputo testimoniare, attraverso lo sport, valori fondamentali per la nostra comunità”.Lo scopo della gara è infatti quello di stimolare i cittadini alla tutela degli spazi verdi della città. Durante la conferenza stampa, inoltre, è stato presentato il libro il libro “Il traguardo nel cuore” della giornalista Barbara Scarpettini (anch’essa presente), dedicato a sua madre, Oretta Lazzeri, la quale è stata protagonista per molti anni di questo appuntamento. La Corsa dei Tre Parchi assegnerà infatti da quest’anno anche un trofeo a lei intitolato.