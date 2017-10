La Corrida torna in Tv: a novembre provini a Firenze

Lo storico programma a caccia di dilettanti

I primi di novembre la redazione de La Corrida sarà a Firenze per cercare dilettanti allo sbaraglio che sappiano ballare, cantare, recitare e suonare per la nuova edizione del programma.



Chiunque voglia partecipare ai provini per la prossima edizione dovrà iscriversi compilando il form al sito: www.magnoliatv.it/lacorrida o mandare un email con i propri dati a lacorrida@lacorrida.tv



Negli anni '60 La Corrida, dilettanti allo sbaraglio, andava in onda su Rai Radio 2, presentata da Corrado uno dei padri della comunicazione radio televisiva italiana, tra i più amati conduttori di sempre.

Le trasmissioni avevano luogo negli Studi Rai di Roma Via Asiago, al Teatro Monte Zebio di Roma e negli Studi Rai di Firenze. Nel complesso musicale c'era lo storico ed indimenticabile maestro Roberto Pregadio.

La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio è un programma inventato da Corrado e dal fratello Riccardo Mantoni, in onda in radio dal 1968 al 1979 e, successivamente, in televisione dal 1986 al 2011. La trasmissione è stata condotta da Corrado dal 1968 al 1997. Successivamente, dal 2002 al 2009, la conduzione del varietà è stata affidata a Gerry Scotti, mentre nel 2011 è andata in onda l'ultima edizione, presentata da Flavio Insinna. (Wikipedia)