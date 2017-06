La Classica Memorial Bargellini

Arrivo a Sammommè

2 giugno all'insegna della corsa in salita con l'edizione numero 16 del memorial “Alessandro Bargellini” che ha visto la sua partenza da Pistoia e l'arrivo a Sammommè, organizzata dal Cral Aziendale Breda in collaborazione con la Pro Loco di Sammommè, i circoli di San Felice e Piteccio, la Misericordia di Gello e l' Rsu Hitachi Rail. Ed è stato un trionfo “casalingo” visto che ad imporsi sul percorso di 16 chilometri in 1 ora 01'44” è stato Massimo Mei (Atletica Castello) che ha letteralmente dominato la gara visto che il più immediato inseguitore, Andrea Silicani (Casone Noceto), è giunto dopo ben 4'12” mentre terzo a 4'36” si è classificato Marco Rocchi (Mds Panaria) e ai piedi del podio sono giunti Andrea Lazzarotti (Atletica ProAvis) e Federico Badiani (Montecatini Marathon). Eccezionale prestazione nei Veterani per Siliano Antonini (Atletica Vinci), giunto 4° assoluto, che si è imposto in 1 ora 06'33” superando David Pellegrinotti (Le Lumache Mezzana) e Rinaldo Sabatini (Run...dagi), tra gli Argento primato a Rinaldo Bolognesi (Massa e Cozzile) in 1 ora 20'59” sbarazzandosi di Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia) e Lucio Agostini (Gabbi Ponteggi Bologna) mentre negli Oro a vincere in 1 ora 29'14” è stato Giuseppe Conti (Antraccoli) che ha avuto la meglio su Ivaldo Caporali e Luigi Nobili, entrambi della Silvano Fedi Pistoia.

Vittoria termale invece nella gara femminile visto che a salire sul gradino più alto del podio è stata Marina Ratto (Montecatini Marathon) che i 16000 metri li ha percorsi in 1 ora 18'21” lasciando a 1'05” la pistoiese Romina Sedoni (Lammari) e a 6'44” Valentina Dami (Silvano Fedi Pistoia), appena dietro Maida Mei (Cai Pistoia) e Alessandra Pinna (La Galla Pontedera). Tra le Veterane è Paola Pignanelli (Silvano Fedi Pistoia) a festeggiare il primato in 1 ora 25'39”, seconda la compagna di colori Cristina Mannello e terza Antonietta Schettino (Montecatini Marathon) mentre tra le Argento gradino più alto del podio a Imbenia Meles (Silvano Fedi Pistoia) con il time di 1 ora 52'27”, piazza d' onore per Immacolata Izzo (Misericordia Aglianese).

Giancarlo Ignudi