La 91^ edizione della Festa dell'Uva

Uva e vino in festa all'Impruneta dal 2 al 30 settembre 2017

L'Ente Festa dell'Uva di Impruneta ha presentato stamani il programma la 91^ Festa dell'Uva, la più antica d'Italia. Nella Sala Oriana Fallaci della Città Metropolitana di Firenze, sono intervenuti il presidente dell'Ente Riccardo Lazzerini, il sindaco di Impruneta Alessio Calamandrei e i rappresentanti dei quattro Rioni.

Dal 2 al 30 settembre, Impruneta si colorerà dei quattro Rioni del Paese che, anche quest'anno si contenderanno l'ambita coppa di "terracotta", simbolo del Rione vincitore ma anche del prodotto d'eccellenza del territorio.



"Il nostro intento - spiega Lazzerini - è stato quello di creare un "contenitore" inclusivo che disegni la Festa come vetrina di un territorio ed i suoi prodotti. Chi non ha mai visto questa meravigliosa Festa, si imbatterà nella domenica del 24 settembre in costruzioni imponenti (scenografie) e coreografie complesse inneggianti all'Uva e al suo frutto d'eccellenza; il vino! Uno spettacolo a 360° che impegna 1500 figuranti, suddivisi nei quattro Rioni Storici del Paese: Rione delle Fornaci, Rione del Pallò, Rione del Sant'Antonio, Rione delle Sante Marie".