​Kit per i nuovi nati: pannolini, pomata bio e salviette

I neogenitori possono ritirare le scatole nelle farmacie comunali

Un pacco di pannolini, un tubetto di pomata bio alla calendula, una confezione di salviettine emollienti bio, una tisana per l’allattamento e una guida pratica con le informazioni per le famiglie dei nuovi nati a Firenze: questi gli oggetti che fanno parte del kit di benvenuto ‘Bebénvenuto!’ destinato ai neonati fiorentini, presentato questa mattina alla farmacia comunale di viale Europa, civico 191, dal sindaco, dall’assessore al Welfare, dal presidente del Quartiere 3 e dal presidente di Farmacie fiorentine Afam Massimo Mercati.

I kit vengono consegnati ai genitori delle bambine e dei bambini nati a partire dalla fine del 2017 e possono essere ritirarti nelle 21 farmacie comunali, presentando la lettera inviata ai neogenitori dal sindaco. Oltre ai prodotti per la prima infanzia e la tisana per le mamme che allattano, nel kit le famiglie trovano anche l’opuscolo ‘Nascere a Firenze’, 30 pagine di informazioni utili per i neogenitori dopo la nascita del proprio figlio.

L’opuscolo è una vera e propria guida pratica con informazioni riguardanti diversi temi: la dichiarazione di nascita e la carta di identità; il soccorso pediatrico, la scelta del pediatra e le vaccinazioni; i congedi parentali e la malattia figlio; le misure di sostegno alla famiglia come gli assegni di maternità e al nucleo familiare e il bonus asilo nido; le modalità di richiesta dell’Isee e del il reddito di inclusione (Rei); la scelta delle strutture e dei servizi educativi 0-3 anni: nidi di infanzia, spazi gioco, servizi domiciliari, elenco baby sitter e ludoteche.

L’opuscolo, che sarà di volta in volta integrato ed aggiornato, è stato realizzato dall’Ufficio Comunicazione del Comune e stampato dalla tipografia comunale.