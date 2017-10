Karl Gnass in mostra nella Gipsoteca

Presso il Liceo Artistico di Porta Romana

Seguendo la tradizionale rassegna dei grandi artisti dei cartoons in questa occasione il Liceo Artistico di Porta Romana in collaborazione con l’Accademia Nemo e nell’ambito del progetto Nemoland 2017 presentano la personale dell’artista Karl Gnass, former sul life drawing, anatomia e gesture drawing presso la Walt Disney.

Domani 4 ottobre 2017 alle ore 14.00 presso la Gipsoteca del Liceo Artistico di Porta Romana e alla presenza dell’artista sarà inaugurata l’esposizione di circa 80 lavori che consistono in disegni di studi anatomici, dinamici e pose. La mostra resterà aperta fino al 20 ottobre e visitabile durante l’orario scolastico, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Karl Gnass, ha una grandissima esperienza nel riprodurre il movimento sia della figura umana che del mondo animale. Le sue rappresentazioni dell’anatomia e dell’energia lo hanno reso un professionista prezioso e apprezzato dai più grandi animatori, e dovunque si presenta la necessità di essere il più possibile aderenti alla realtà dei vari personaggi e creature dei cartoons.

La sua tecnica, sviluppata nel corso di tanti anni di lavoro soprattutto per quanto riguarda l’anatomia e la mimica facciale, le ha permesso di avere l’incarico come consulente nei film come “I am Legend“, “Watchmen“, “The Polar Express”, “Hollow Man“, e per Tangled e Moana della Disney.

Le sue doti per le caratteristiche anatomiche delle espressioni dei personaggi si possono riscontrare in “Stuart Little”, “Stuart Little 2”, e nelle creature di “Harry Potter e la Pietra Filosofale”.

Karl Gnass ha avuto un ruolo importante nel periodo di passaggio dal sistema classico di produzione dei cartoons alle nuove tecnologie che hanno rivoluzionato tutti i sistemi tradizionali. Infatti il più grande animatore di tutti i tempi della Disney e co-regista di Tangled, Glen Keane, gli ha chiesto di insegnare agli animatori 3D come realizzare figure dinamiche in Maya, per avere un risultato più possibile vicino al reale.

Gnass come artista ha realizzato alcuni storyboard per la Disney Television Animation, e tanti suoi disegni e dipinti sono stati acquisiti da importanti collezioni private.

A Los Angeles, come insegnante Karl Gnass è richiestissimo per i disegni di figure e i suoi studenti sono tra gli artisti vincitori di premi e tra quelli più ricercati dagli studi di animazione digitale e tradizionale.

Karl attualmente insegna disegno, painting e storyboard presso la Disney Features Animation, DreamWorks e la Guild of Animation.