Kalinic vicino all'addio. E ora?

Pare imminente il si definitivo per l'operazione che porterebbe l'ariete viola in oriente. Ora palla a Corvino per trovare un sostituto

Sembra una settimana davvero intensa quella della Fiorentina che, solo domenica, si è regalata un successo insperato. Battuta la Juve, pubblico in delirio e sorrii per una città che viveva l'attesa febbrile di un match che poteva significare tanto. Il "day after" però non ha riservato solo la gioia di poter canzonare i tifosi della "vecchia signora" ma anche la consapevolezza che qualcosa stesse davvero avvenendo.

Le voci, già ampiamente sussurate per la verità, sono diventati autentici cori ed il futuro di bomber Kalinic, eccellente la sua prova contro la Juve, è stato da quel momento sempre più vicino all'oriente. Lontano, comunque, da Firenze.

E' bene dirlo. A certe cifre è difficile rinunciare. Non ha potuto farlo ad inizio stagione il Napoli con il pipita Higuain (altro ariete di razza) e non è in condizioni di permetterselo la Fiorentina che, giustamente, metterà a bilancio una plusvalenza con i fiocchi e dovrà pensare all'immediato futuro.

Qui la palla passa a Corvino che veglia e sorveglia per fare la scelta giusta. Diciamocelo: Babacar non può bastare. E' giusto puntare sul ragazzo ma, con lui, è necessario avere qualcuno che fa gol. Che gonfi la rete....proprio come Kalinic.

Arrivederci Nicola. In bocca al lupo, Firenze ti sia sempre nel cuore.