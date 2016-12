Kabir Bedi avrà le Chiavi della città di Firenze

La cerimonia domani all’inaugurazione del Festival River to River

Sarà la star indiana Kabir Bedi, l’ospite d’eccezione del 16° River to River Florence Indian Film Festival, unico festival italiano dedicato alla cinematografia indiana. In occasione della serata inaugurale del festival, domani 3 dicembre al Cinema La Compagnia alle 20.30 l’attore riceverà dal sindaco Dario Nardella le Chiavi della Città di Firenze, ovvero la riproduzione fedele delle chiavi delle antiche porte di Firenze.

Attore pluripremiato e con oltre 60 pellicole all’attivo (tra cui Khoon Bhari Maang di Rakesh Roshan con la diva Rekha) e altrettante collaborazioni televisive nelle più popolari serie tv (tra le molte ricordiamo La signora in giallo, Magnum P.I, Beautiful, General Hospital fino ad arrivare alla serie Rai Un medico in famiglia, accanto a Lino Banfi) Kabir Bedi è stato il primo attore indiano che da Bollywood si è poi affermato a Hollywood diventando così una star conosciuta a livello internazionale. In oltre quarant’anni di carriera, Bedi ha collaborato con registi internazionali del calibro di John Glen nel film Octopussy - Operazione Piovra (dove interpreta l’antagonista di Roger Moore), di Richard Fleisher in Ashanti (dove Bedi è protagonista a fianco di Michael Caine), e di Marco Ponti nel film vincitore del premio David di Donatello A/R Andata+Ritorno.



Ma è grazie alla sua collaborazione con il regista Sergio Sollima, che lo ha diretto nel ciclo salgariano Sandokan e nel film Il Corsaro Nero, che Bedi deve la sua consacrazione al grande pubblico già dalla fine degli anni ‘70.



Il festival sarà inaugurato dalla prima italiana della commedia romantica campione di incassi in India “Kapoor & Sons” del regista Shakun Batra. Il film, ritratto di una “normale” famiglia disfunzionale tra segreti, incomprensioni, bugie e tradimenti, sarà presentato al pubblico dall’attore protagonista Rajat Kapoor.



Il River to River, unico festival in Italia interamente dedicato alla cinematografia indiana, è diretto da Selvaggia Velo e inserito nel cartellone della 50 Giorni; continuerà fino all’8 dicembre con 25 film tra prime mondiali, europee e nazionali, da Bollywood alle web series, dal documentario al cinema indipendente (http://www.rivertoriver.it).