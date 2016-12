Sandokan al River To River Florence Indian Film Festival

Kabir Bedi saluta Nove da Firenze dal 16° River to River Festival

Fino a giovedì 8 dicembre 2016 a Firenze al nuovo cinema La Compagnia la sedicesima edizione del Festival

Con l’attore Kabir Bedi, come ospite d’onore, si è aperta la sedicesima edizione del River To River Florence Indian Film Festival.

Il famoso protagonista della fortunata serie di Sandokan, è in Italia per presentare il suo ultimo film kolossal Mohenjo Daro del regista Ashutosh Gowariker, una storia di amore e vendetta ambientata nella preistoria indiana, dove l’attore interpreta il ruolo del Re. Durante l'inaugurazione della manifestazione la star ha ricevuto, dalle mani Cristina Giachi, vicesindaca del Comune di Firenze, l'alta onorificenza Le chiavi della città che Kabir Bedi ha accettato con queste parole: “Grazie per questo incredibile onore. Nessun paese al mondo mi ha dato quanto l'Italia, avete reso di me una star, da Bollywood a Hollywood. Il fatto che abbiate creduto in me mi ha sempre ispirato e dato fiducia. Ora con gentilezza e affetto mi regalate le chiavi di questa bellissima e storica città e io ve ne sono immensamente grato”.

Quest’anno il Festival, Inserito nella manifestazione 50 Giorni di Cinema Internazionale a Firenze, presenta ben 25 film, tra prime nazionali, europee e mondiali, circa 10 ospiti internazionali e 2 eventi collaterali proponendo tematiche come la condizione femminile, i diritti civili e uno spaccato della società indiana vista attraverso gli occhi della gente comune.

A proposito del ruolo della donna, Kabir Bedi ha dichiarato: “L’India è un grande paese, con diverse tradizioni e condizioni, nel Kerala il sistema è matriarcale ad esempio, e la posizione della donna in casa è molto forte, è lei che prende molte decisioni. C'è una grande diversità tra l'India cittadina e rurale. In città la donna lavora, esiste quasi un'uguaglianza con il proprio partner, soprattutto tra i più giovani. Nei paesi è un po' diverso, le donne sono più casalinghe, ma anche questo sta cambiando, tutta l'India sta cambiando. Ora ci sono leggi che proteggono le donne che sono importanti. Abbiamo avuto un presidente della Repubblica, e un primo ministro donna e tuttora nel governo ci sono almeno sei donne che rivestono ruoli importanti. Sono convinto che la donna acquisterà sempre più potere”.

Il River to River Florence Indian Film Festival è ideato e diretto da Selvaggia Velo, sotto l’egida di Fondazione Sistema Toscana e con il Patrocinio dell’Ambasciata dell’India.

Realizzato con il contributo di Regione Toscana, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Ufficio Nazionale del Turismo Indiano di Milano, con la collaborazione degli sponsor Salvatore Ferragamo, Titagarh, JK Place, Hotel Roma, Duomo View Hotel, Instyle, Latte Maremma e Air India, dei partner Fondazione Studio Marangoni, Barone Ricasoli, Amblè, Caffè Corsini e Cescot e dei media partner Firenze Spettacolo, RDF e The Florentine.

Per info: www.rivertoriver.it

Foto e Video © Alessandro Rella