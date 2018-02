Jersey Boys al Teatro Verdi di Firenze

Uno spettacolo unico ed imperdibile, un cammino tra i successi e la vita di Frankie Valli & The Four Season.

Jersey Boys il Musical con la regia di Claudio Insegno e prodotto dal Teatro Nuovo di Milano, doveva tener testa alla pluripremiata versione di Broadway e soprattutto al capolavoro cinematografico diretto dal grande Clint Eastwood, ha dimostrato sul palco del Teatro Verdi di Firenze di essere all’altezza dei riconoscimenti ottenuti fino ad oggi in Italia e non solo.

Un nutrito cast, ben 15 artisti, ha intrattenuto per oltre 2 ore e mezza con canti, balli e vere interpretazioni teatrali il pubblico del Verdi, il quale in più di una occasione s’è ritrovato a cantare insieme agli interpreti del musical.

La superba esibizione di Alex Mastromarino, Mr. Valli nel Musical, ha lasciato tutti a bocca aperta mostrando una sua dote tecnica molto difficile da trovare, il falsetto. Accanto ad Alex, Marco stabile interpreta il chitarrista malavitoso Tommy DeVito, Flavio Gismondi il tastierista Bob Gaudio e Claudio Zanelli il bassista Nick Massi.

Alla fine dello spettacolo, nel Foyer del teatro, ad aspettare Alex, Marco, Flavio e Claudio per complimentarsi con loro e scattarsi delle foto in perfetto stile Jersey Boys c’erano due membri dei The Groovin’ Groupies –Rockin’60s Band di Grosseto.