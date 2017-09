Italiaonline: stamattina l’inaugurazione della nuova sede fiorentina

Sono intervenuti Stefano Ciuoffo, Assessore alle Attività Produttive, Credito, Turismo e Commercio della Regione Toscana, Giovanni Bettarini, Assessore all'Urbanistica, Politiche del Territorio, Città metropolitana, Decentramento e Smart City del Comune di Firenze e Leonardo Bassilichi, Presidente della Camera di Commercio di Firenze. Padroni di casa al taglio del nastro il CEO Antonio Converti, Ivan Ranza, Chief Commercial Officer B.U. SME Media Agency, Carlo Meglio, Chief Develpment Officer Italiaonline e CEO di Moqu ADV e Enrico Benassuti, District Manager Toscana, Umbria e Marche

Firenze, 4 settembre 2017- Sono stati inaugurati questa mattina i nuovi uffici di Italiaonline a Firenze, polo strategico dell’Azienda sul territorio. Due piani all'interno del palazzo al n. 10 della centrale Via Fattori, completamente ridisegnati e ristrutturati per ospitare al meglio i dipendenti di due importanti realtà del gruppo prima divise: Moqu ADV e la Media Agency Italiaonline di Firenze.

Oltre alle postazioni lavoro, sono state create ex novo sale riunioni, rete IT, aree break, cucina con frigo, microonde e vending machines. Fanno parte della sede anche alcuni posti auto riservati nonché parcheggi custoditi per biciclette con rastrelliere chiuse.

Padroni di casa al taglio del nastro sono stati: Antonio Converti, CEO di Italiaonline, Ivan Ranza, Chief Commercial Officer B.U. SME Media Agency, Carlo Meglio, Chief Develpment Officer Italiaonline e CEO di Moqu ADV e Enrico Benassuti, District Manager Toscana, Umbria e Marche

Sono intervenuti: Stefano Ciuoffo, Assessore alle Attività Produttive, Credito, Turismo e Commercio della Regione Toscana, Giovanni Bettarini, Assessore all'Urbanistica, Politiche del Territorio, Città metropolitana, Decentramento e Smart City del Comune di Firenze e Leonardo Bassilichi, Presidente della Camera di Commercio di Firenze.

"Questa nuova sede rappresenta un impegno significativo per Italiaonline - ha dichiarato Ivan Ranza - a testimonianza del fatto che l'Azienda sta investendo anche sulla città di Firenze come importante polo di sviluppo del proprio business. In quanto prima internet company nazionale, leader nel mercato del digital advertising per large account e nei servizi di Marketing digitale per le PMI, è nostro obiettivo contribuire ad aumentare il valore delle imprese di questo territorio aiutandole a sfruttare tutte le potenzialità che il digitale offre".

La nuova Italiaonline è la società nata dalla fusione per incorporazione di Italiaonline S.p.A. in SEAT Pagine Gialle S.p.A., il cui obiettivo strategico è consolidare la leadership nel mercato del digital advertising per grandi account e nei servizi di marketing locale, con la mission di digitalizzare le PMI, vera ossatura economica del Paese.

Italiaonline è direttamente controllata dalla Libero Acquisition S.à.r.l. - società di diritto lussemburghese che fa capo alla famiglia Sawiris – e dai fondi GoldenTree Asset Management Lux S. à r.l., GoldenTree SG Partners L.P., GT NM LP, San Bernardino County Employees’ Retirement Association, GL Europe Luxembourg S. à r.l.

Fanno oggi parte di Italiaonline i servizi per imprese e cittadini Pagine Gialle, Pagine Bianche e Tuttocittà, i portali Libero, Virgilio e superEva, le utility 892424 e 1240, la concessionaria di web advertising ADV nazionale e oltre 70 Media Agency diffuse lungo tutta la penisola che costituiscono, con oltre 900 agenti, la più grande rete italiana di consulenti di servizi e prodotti per le grandi e piccole imprese.

Italiaonline è la prima web company nazionale: sono 4,1 milioni gli utenti unici in media al giorno che navigano le sue properties, di cui 2,2 milioni da mobile, per un totale di 65 milioni di page views medie giornaliere *