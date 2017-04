Istruzioni di fuga per principianti

Piccolo romanzo on the road, manuale sentimentale di classici rock, retrospettiva appassionata di cinematografia.

Nella breve fuga improvvisata di un giovane impiegato di un mobilificio si compongono i tasselli di una società schizofrenica, governata dalla iperrazionalità dei numeri e da un utilitarismo sfrenato.

Con la sua fuga poco convenzionale, Giacomo, donchisciotte moderno, si fa beffe delle regole di tutti i giorni per concedersi al sogno più coraggioso: quello di rendere felici chi ci è accanto.

Mirko Tondi è uno scrittore fiorentino. Alcuni suoi racconti compaiono sulle riviste

Con tempo, StreetBook Magazine, A few words e in diverse antologie: tra quest'ultime, i Gialli Mondadori (2010) e Nelle fauci del mostro (Felici Editore, 2016). Dirige laboratori di scrittura creativa. Tra le cose più folli che ha fatto, quella di lasciare un lavoro a tempo indeterminato per dedicarsi alla scrittura.

Editore: Caffèorchidea Collana: Romanzi

Anno di pubblicazione: 2017

Pagine: 122 p.

Brossura EAN: 9788894222401

Distribuzione: Directbook