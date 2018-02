Istituto Russell Newton. Un progetto innovativo e un’eccellenza nel settore

La sezione del liceo linguistico ha attivato un percorso didattico, dove, la conoscenza della lingua passa attraverso incontri con coetanei, studenti americani in uno scambio proficuo formativo

L’istituto e liceo Russell Newton, situato a Scandicci, è una importante realtà dinamica che pone particolare attenzione alla crescita culturale, professionale e umana dei suoi studenti. Nell’ambito del programma istituzionale sono stati inseriti dei percorsi di studio particolarmente rilevanti per la formazione degli allievi.

Una delle eccellenze riguarda il progetto di scambio conversazione che coinvolge gli studenti del triennio linguistico, in modo particolare le classi terze e quarte, dei docenti Esterina Natale e Luca Borgioli, con gli studenti americani della Harding University guidati da Elisabetta Santanni.

A rotazione, due classi del liceo linguistico si incontrano, nell’arco di un trimestre, con i coetanei americani in viaggio di studio semestrale nel nostro paese, residenti nella dimora storica e sede della Harding nelle vicinanze di Scandicci. È L’occasione per dialogare liberamente fra loro, su tematiche varie, dalla famiglia, al divertimento, al tempo libero fino agli interessi che riguardano le loro scelte professionali future e i loro progetti.

L’impatto con una realtà diversa, da entrambe le parti, crea un’atmosfera particolarmente costruttiva, e l’approfondimento della materia si unisce a un interesse vero, nello scoprire una realtà nuova e diversa. Gli incontri, che sono definiti secondo il programma didattico, da un minimo di 5 fino a 10, permettono una condivisione di lezioni, attività del tempo libero, visite a luoghi di interesse e pasti.

I vantaggi di un tale progetto, nato sei anni fa, perseguono un duplice obiettivo. "Gli studenti italiani mettono in pratica le nozioni acquisite in anni di studio - dice Anna Maria Addabbo, il dirigente scolastico - e i ragazzi americani iniziano la conoscenza della lingua italiana in modo diretto".

Grazie a questa iniziativa, il territorio fiorentino può vantare un’importante esempio di collaborazione fra due istituzioni per il raggiungimento di un risultato qualitativo veramente unico, nell’esperienza formativa.

In programma c'è anche un corso, riservato alle classi quarte e quinte del liceo linguistico. Riguarda il “public speaking”, ovvero la capacità per ogni studente di usare argomentazioni e saper comunicare in modo efficace in tutte le situazioni pubbliche.

L’istituto Russell Newton, con la sua ventennale attività, vanta numerosi riconoscimenti e tante iniziative fondate sulle sinergie con il territorio, ricco di strutture artigiane e industriali e di una società attiva e ben organizzata. La proposta formativa è articolata in corsi diurni e serali per preparare i giovani alle sfide future, per affrontare l’università e qualsiasi settore del mondo del lavoro.