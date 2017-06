Isola d'Elba, ritrovato l'uomo disperso

Era stato segnalato come disperso la sera del 5 giugno

La ricerca del disperso all'Isola d'Elba si è conclusa in maniera positiva con l'individuazione della persona che risponde ed è in buone condizioni di salute.



All'isola d'Elba, Campo nell'Elba, erano state avviate le ricerche di un uomo di 76 anni segnalato come disperso la sera del 5 giugno.

Le ricerche sono proseguite anche nella giornata di martedì 6 ed hanno visto impegnate sul posto 5 unità operative, 7 unità cinofile e 2 TAS Topografia Applicata al Soccorso con un UCL Unità di Comando Locale dei Vigili del Fuoco.