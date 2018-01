Iscrizioni per l'anno scolastico 2018/2019: ecco le modalità  

Termineranno il 6 febbraio. Le modalità previste per ciascun ordine e grado di istruzione

Si apriranno domani, 16 gennaio, le iscrizioni per l'anno scolastico 2018/2019. La chiusura è fissata per il 6 febbraio. Per la scuola dell'infanzia comunale dovranno essere effettuate solo online, utilizzando i servizi predisposti dal Comune di Firenze.

Per la scuola dell'infanzia statale potranno essere effettuate online, utilizzando i servizi predisposti dal Comune di Firenze oppure direttamente alle segreterie dell'istituto comprensivo di riferimento.

Solo per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia comunale e statale i cittadini stranieri troveranno l'assistenza necessaria per la compilazione del modulo di iscrizione da parte di mediatori-culturali allo sportello immigrazione, in via Baracca 150/p. Per accedere a questo servizio è necessario prendere un appuntamento contattando direttamente l'ufficio immigrazione o con un messaggio di posta elettronica a immigr@comune.fi.it oppure telefonando allo 055.2767078.

Per le scuole primarie e secondarie statali, l'iscrizione avverrà solo online, utilizzando i servizi predisposti sul portale ministeriale (http://www.istruzione.it/iscrizionionline/).

Per le scuole paritarie, rivolgersi direttamente alla segreteria dell'istituzione prescelta.

Si ricorda che la data di presentazione della domanda non offre alcuna precedenza rispetto alla predisposizione della graduatoria.

Per informazioni: consultare il sito http://educazione.comune.fi.it/index.html, o telefonare allo 0552625660 o inviare un messaggio a iscrizioni.scuolaonline@comune.fi.it