Ippica: oggi il Palio dell’Associazione degli esercizi storici fiorentini

Fotografie di www.alessandrorella.com

La V edizione oggi all'ippodromo del Visarno

Come sempre un momento di promozione per le botteghe storiche fiorentine, culminato con l’aggiudicazione del drappo realizzato appositamente per il Palio dalla maison Roberto Cavalli.

Il cavallo vincitore, Poseidon Bar, non certo un outsider della corsa, regala per un anno il palio alla bottega associata, il Caffé Dogali, che lo esporrà in vetrina. Al secondo posto Ultra Mark, partito dalla prima fila e associato alla Trattoria Pallottino. Terzo Rajah Petral, che non è riuscito ad esaltarsi nel doppio chilometro, offre il piazzamento al Civaiolo.

Tante persone oggi sulla tribuna dell'ippodromo fiorentino, nonostante il pomeriggio piovoso. Nel parterre le degustazioni delle botteghe fiorentine che quest'anno devolvono l'incasso alla fondazione Tommasino Bacciotti, e i negozi che con i loro prodotti particolari nello stand istituzionale.