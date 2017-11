IPhone X, coda a I Gigli: in trecento all'alba

Il Centro Commerciale ha anticipato l’apertura alle 7 stamani per il lancio del nuovo prodotto Apple

Circa trecento persone stamani, 3 novembre, hanno atteso l’apertura de I GIGLI che hanno anticipato l’orario per il lancio di IPHONE X. Alcune persone hanno raggiunto il Centro Commerciale già ieri mattina per essere tra i primi ad acquistare il prodotto Apple. Come sempre caffè, paste e succhi di frutta sono stati offerti da Apple ai clienti in coda.

La prima ad acquistare il nuovo smartphone è stata una 24enne di Altopascio, accompagnata dal fidanzato e dal padre