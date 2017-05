“Io Tour 2017” Sergio Cammariere a Firenze

Prosegue la nuova avventura live di Sergio Cammariere, che lunedì 22 maggio sarà in concerto a Firenze, sul palco del Teatro Puccini.

Il pianista e cantautore presenterà al pubblico i brani inediti tratti dal nuovo album “Io”, ultimo lavoro discografico inciso per la Parco della Musica Records e prodotto in collaborazione con Jando Music, insieme alle canzoni più amate del suoi repertorio.

Un concerto fatto di musica d’autore, che emoziona e avvolge nelle sonorità più raffinate e intense in cui l’artista esprime una forte personalità. Note jazz, ritmo, canzoni e momenti più intimi di pianoforte solo in una serata unica, per ritrovare il gusto della grande musica e avventurarsi con Cammariere in percorsi di suono senza limiti e senza tempo.

Sul palco con l’artista (pianoforte e voce), i musicisti che sono la sua “famiglia musicale”: Amedeo Ariano alla batteria, Luca Bulgarelli al contrabbasso, Daniele Tittarelli al sax e Bruno Marcozzi alle percussioni.

Prossimo appuntamento con “Io tour 2017”: 12 luglio Gragnano Trebbiense – PC (Giardino di Villa Marchesi)

Sergio Cammariere è un artista e compositore completo, sempre sorprendente, carico di umanità, capace ancora di commuoversi. Una figura elegante, la sua, quasi d’altri tempi, creativa e in continua evoluzione e ricerca, destinata a lasciare un segno sui binari della grande musica d’autore.

“IO”, il suo nuovo album pubblicato il 25 novembre 2016, a due anni di distanza dall’ultimo lavoro discografico, è un disco chiaro nelle intenzioni sin dal titolo: nelle 12 tracce c’è tutto il mondo musicale del cantautore e pianista, capace di combinare in perfetto equilibrio tradizione cantautorale italiana, contaminazioni afro-latine e un’anima jazz che da sempre è l’impronta riconoscibile di ogni sua composizione.