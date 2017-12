Investe due pedoni sulle strisce, fermato da vigili fuori servizio

I due agenti non hanno esitato a intervenire

Due agenti dell’Autoreparto della Polizia Municipale ieri pomeriggio sono passati in via Simone Martini poco dopo che si era verificato un sinistro. Da una prima ricostruzione un 67enne, camionista in pensione, mentre stava transitando con la propria autovettura verso la rampa di ingresso al Viadotto dell’Indiano ha investito due donne sull’attraversamento pedonale.



Si tratta di due badanti di 41 e 57 anni. Portate in ospedale, la prima ha riportato lesioni giudicate guaribili in 40 giorni, la seconda invece ferite lievi.



Per l’uomo, che si è fermato per prestare soccorso, scatterà il ritiro della patente.