Intervista a Luca Saudati come ex- Empoli

empoli fc

Luca Saudati esprime il suo pensiero in merito al campionato dell'Empoli e non è certo una sviolinata.

L’ex attaccante azzurro, Luca Saudati, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com e non è stato tenero nei confronti della società azzurra. “Devo dire la verità: non mi piace come la società ha lavorato in quest’ultima stagione. Da quel che sento, il club sta facendo troppi affari con un procuratore. Certo, ci sono tre squadre che stanno andando peggio e alla fine credo che si salverà”.

Saudati, però, non fa il nome del procuratore di cui parla. “No, non lo conosco ma lo dico per sentito dire. In ogni caso non mi piace come stata costruita la squadra. Prendi Gila, ad esempio, per poi non farlo giocare. Hai Maccarone e Pucciarelli, se prendi Gila sai di poter creare dei problemi di gestione. E poi in certi reparti non sono state fatte scelte a mio parere condivisibili”.